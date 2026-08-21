Модно и уютно: 5 идей для осеннего маникюра

Осенний маникюр традиционно тяготеет к глубокой и теплой палитре, перекликающейся с цветами природы. В этом сезоне особенно актуальными будут бордовые, шоколадные, терракотовые и медные оттенки, а также сдержанный металлический блеск.

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Как отметили эксперты из VogueUkraine, в трендах остаются короткие ногти с четкой квадратной формой, напоминающей эстетику 1990-х, и аккуратные вариации французского маникюра. Стилисты предложили пять идей, которые помогут обновить образ и придать ему осеннее настроение.

Тёмная медь

Медный цвет прекрасно передает атмосферу осени, особенно если выбрать его глубокий, почти коричневый вариант. Чтобы покрытие выглядело интереснее, к насыщенному оранжево-медному оттенку можно добавить нежный металлический эффект. Такой маникюр будет напоминать о багряных листьях, тыквенных напитках и теплых оттенках осеннего гардероба.

Минималистичные точки

Для поклонниц сдержанного дизайна подойдет сочетание шоколадного покрытия с небольшим контрастным акцентом. Достаточно нанести одну аккуратную точку у основания ногтя, в зоне кутикулы. Нежный розовый или молочный элемент на темном фоне создаст лаконичный, но выразительный контраст.

Вишневый френч

Классический френч легко адаптировать к осенней палитре, заменив традиционные белые кончики на красные. На молочной или полупрозрачной основе особенно эффектно будет смотреться насыщенный вишневый цвет. Такой вариант позволяет добавить образу яркости, сохраняя при этом аккуратный и универсальный вид маникюра.

Хромированный френч

Тем, кому нравится хромированный эффект, необязательно покрывать им всю ногтевую пластину. Сезонная альтернатива – тонкие металлизированные линии на кончиках ногтей, напоминающие нежную версию френча. Серебристый оттенок остается универсальным решением, но при желании его можно заменить золотистым, бронзовым или другим хромированным оттенком.

Черепаховый френч

Черепаховый принт также можно органично вписать в осенний образ, не перегружая его украшениями. Вместо полного покрытия достаточно нанести тонкую линию с характерным черепаховым рисунком на кончики ногтей. Особенно гармонично такой дизайн смотрится на короткой квадратной форме, которая в этом сезоне снова набирает популярность.

OBOZ.UA писал о нежном трендовом маникюре "ангельского цвета".

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