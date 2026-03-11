Самый модный цвет волос в 90-х: как повторить культовую прическу Кэролин Бессетт-Кеннеди

Культовый стиль 1990-х снова возвращается в тренды – вместе с оттенком блонда, который стал визитной карточкой Кэролин Бессетт-Кеннеди. Ее характерный теплый, "маслянистый" блонд в середине и в конце десятилетия считался одним из самых элегантных бьюти-образов Нью-Йорка.

Видео дня

Интерес к этому цвету волос возобновился после выхода сериала "История любви", посвященного истории отношений Бессетт-Кеннеди и ее мужа – Джона Ф. Кеннеди-младшего. В ленте роль Кэролин исполнила актриса Сара Пиджон, для которой, как сообщает Vogue, стилисты воссоздали фирменный цвет волос и характерную небрежную укладку, в свое время ставшую частью ее образа.

Кэролин Бессетт-Кеннеди работала пиарщицей в модном доме Calvin Klein и считалась одной из главных икон минимализма 1990-х. Ее стиль отличался сдержанностью: простые платья-комбинации, лаконичные пальто, естественный макияж и светлые волосы с мягким золотистым оттенком. Именно этот блонд и стал одним из символов модной эстетики того времени.

Сегодня колористы называют его "блондом Бессетт". В отличие от холодных платиновых оттенков, которые были популярны в начале 2010-х, этот цвет выглядит более теплым и естественным. Его описывают как сочетание шампанского, меда и мягкого золота. Волосы при этом остаются светлыми и блестящими, но не имеют резкого или искусственного вида.

Специалисты отмечают, что цвет волос Бессетт-Кеннеди менялся в течение десятилетия. В начале 1990-х он был темнее и контрастнее – с теплыми мелированиями на более глубокой основе. Постепенно оттенок становился светлее, но при этом сохранял объем и естественную глубину у корней.

Именно этот баланс света и тени делал прическу особенной. Колористы подчеркивают, что ее блонд никогда не был слишком осветленным или "плоским". Наоборот, в нем всегда оставалась многослойность – сочетание светлых прядей и более темной базы, что создавало эффект густых и блестящих волос.

Немаловажную роль играла и техника мелирования. Пряди осветлялись достаточно плотно и начинались почти от корней. Светлые акценты хорошо заметны, но являются мягкими, без резких переходов. Именно поэтому стилисты советуют избегать пепельных или слишком холодных тонов, если цель – повторить стиль Бессетт.

Колорист Кари Хилл, которая работала над трансформацией Сары Пиджон (главная героиня) для сериала "История любви", объяснила для People, что для воплощения образа пришлось воссоздать сразу две разные эпохи прически Кэролин. По ее словам, в начале десятилетия блонд был более контрастным, а к концу 1990-х стал более светлым и "маслянистым", но при этом сохранял глубину у корней.

Превращение актрисы в блондинку было сложным процессом. Поскольку Сара Пиджон имеет естественно темные волосы, только первый сеанс осветления длился более 20 часов. Колористы отмечали, что главной задачей было не только достичь нужного оттенка, но и сохранить здоровье волос.

Не менее важной была и текстура прически. Волосы Кэролин Бессетт-Кеннеди всегда были немного небрежными – с мягкими волнами и естественным объемом. Чтобы создать такой эффект в сериале, стилисты заплетали актрисе косы на ночь, а утром формировали легкие волны, добавляя объема у корней.

Эксперты говорят, что "блонд Бессетт" подходит многим типам внешности. Для светлой кожи лучше выбирать более мягкие оттенки шампанского, которые не создают слишком сильного контраста. Для оливкового или более темного тона кожи подойдут насыщенные медовые и золотистые оттенки.

Ранее OBOZ.UA советовал, каких причесок лучше избегать в 2026 году. Если вы не готовы к радикальным экспериментам, просто откорректируйте свой образ в соответствии с этими нюансами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!