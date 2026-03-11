Каких причесок лучше избегать в 2026 году: они критически устарели

Тренды на прически меняются быстрее, чем мы успеваем записаться к своему мастеру. Поэтому многие парикмахеры советуют при выборе стрижки опираться в первую очередь на собственный вкус и особенности внешности.

Впрочем, если вы хотите выглядеть модно, вам все же стоит учесть, какие техники стрижки, укладки и окрашивания постепенно уходят в прошлое. Если вы не готовы к радикальным экспериментам, просто откорректируйте свой образ в соответствии с этими нюансами. Издание She Finds собрало все ключевые антитренды 2026 года и посоветовало, чем их заменить.

Контрастный балаяж

Для контрастного балаяжа характерны резкие переходы между светлыми и темными прядями. Когда-то это выглядело смело и объемно, но сегодня такой стиль кажется слишком "перегруженным". Современные тренды тяготеют к более мягким, размытым техникам окрашивания с тонкими переходами, имитирующими естественное выгорание волос на солнце. Когда контраст слишком драматичен, волосы выглядят "полосатыми" и искусственными, именно поэтому стилисты все чаще выбирают сложные, но незаметные методы окрашивания.

Длинные, прямые и плоские волосы

Очень длинные волосы, зачесанные идеально ровно и без всякого объема, потеряли свою популярность, поскольку им не хватает подвижности и формы. Без слоев или текстуры такие локоны часто выглядят тяжелыми и безжизненными. Сегодня в моде стрижки и укладки, добавляющие объема, густоты и динамики, а не просто ровные пряди, прямо свисающие вниз.

Идеально ровное каре

Геометрически идеальное каре с острым срезом недавно было на пике популярности. Точно выполненные линии стрижки вызывали восторг. Но в этом году эта эффектная прическа несколько противоречит тренду на естественность. Сейчас акценты сместились в сторону более мягких форм, которые двигаются более естественно и подходят большему количеству типов лица. Легкая многослойность или текстурированность добавляют гораздо большей расслабленности и выглядят более современно, чем жесткая архитектурная линия.

Тотальный платиновый блонд

Сплошной платиновый цвет может выглядеть эффектно, но сейчас такое окрашивание считают слишком изнурительным для волос и слишком резким для повседневного образа. Подобный лук требует постоянного обновления корней и агрессивного химического воздействия. Современные колористы отдают предпочтение более теплым оттенкам блонда, мягким бликам и естественным тонам, которые отрастают намного элегантнее.

Экстремальный А-силуэт (боб на ножке)

Драматичный боб, очень короткий на затылке и с резким удлинением прядей у лица, когда-то считался ультрамодным. Однако сейчас такая гипертрофированная форма считается чрезмерно стилизованной и даже устаревшей. Большинство женщин теперь выбирают более мягкие силуэты с плавными углами – они выглядят более естественно и гораздо легче в укладке.

Каскадные стрижки в стиле 70-х

Многослойные "перьевые" стрижки, вдохновленные 1970-ми, могут показаться слишком театральными, особенно если они тщательно уложены прядь к пряди. Хотя ретро-влияние в моде на прически все еще ощущается, современные интерпретации предлагают более свободную текстуру и менее очевидные формы. Слишком выраженные "перья" делают прическу старомодной, а не свежей.

Тугие кудри

Четко выраженные, туго закрученные кудри, которые кажутся жесткими или слишком "залитыми" стайлингом, потеряли актуальность. Стилисты и бьюти-инфлюенсеры пропагандируют естественный подход к текстуре волос. Локоны, выглядящие "хрустящими" или искусственно вылепленными, проигрывают мягким, живым волнам, к которым хочется прикоснуться.

Волосы, вытянутые утюжком

Безупречно прямые волосы, достигнутые путем интенсивного использования утюжка, когда-то были идеалом стиля. Впрочем, регулярное воздействие высокой температуры принесло свои последствия – у любительниц этого образа волосы часто выглядят пересушенными и лишенными жизни. Современный стайлинг предполагает сохранение естественных текстуры и объема волос. Кроме того, чрезмерная термическая нагрузка противоречит главному тренду этого сезона – здоровому виду.

