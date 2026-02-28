Самые романтичные прически весны-2026: как добавить чувственности своему образу

Весна-2026 проходит под знаком романтики – легкой, немного драматической, но в то же время естественной. Тренды смещаются в сторону текстуры, движения и мягкости. В центре внимания – естественная структура волос, объем и игривость.

Стилисты сходятся во мнении: в этом сезоне прически должны быть непринужденными, но продуманными. Вот главные тенденции, которые помогут сделать образ более стильным.

Упругие объемные кудри

В 2026 году ключевое слово для кудрей – объем.

"Это большие, упругие прически – игривые и элегантные", – отметила звездный парикмахер Лейси Редвей.

По ее словам, такой стиль подходит как для коротких, так и для длинных стрижек. Хорошо работает и с боковым пробором, и с центральным – главное, чтобы волосы были живыми и подвижными.

Легкие волны

Ghost waves – это более мягкая, более расслабленная версия привычных "пляжных" волн.

"В этой прическе нет ничего надуманного. Она очень мягкая", – объяснила стилист и соучредитель бренда RŌZ Мара Розак. Такие волны создают эффект естественности, будто волосы красиво легли сами по себе.

Акцент на блеске

Гладкость в 2026 году – это не только идеально прямые волосы.

По словам Лейси Редвей, "гладкий" стиль может означать зачесанные назад волосы, аккуратные кудри, косы или собранные прически любой длины. Речь идет не о выпрямлении текстуры, а о блеске и ухоженности.

Эффект "влажного сатина"

После лет популярности "мокрого эффекта" появляется альтернатива – "влажный сатин".

Стилист Дерик объяснил: "Это блеск мокрого шелка, который выглядит отполированным, но не так, будто волосы только что смочены водой". Для создания такого эффекта он рекомендует легкие сыворотки, которые добавляют сияние без утяжеления.

Гладкий пучок

Зачесанные назад пучки остаются актуальными, но с акцентом на здоровье волос.

"Не нужно отказываться от любимой прически – стоит лишь правильно ухаживать за волосами и уменьшать натяжение", – подчеркнула Лейси Редвей. В тренде – более мягкая фиксация и бережный подход к укладке.

Игривый пикси

Короткие стрижки продолжают удерживать популярность, но становятся более текстурными и живыми.

"Это уверенная, но непринужденная форма", – подчеркнула Мара Розак. Слегка отросший силуэт с мягкой текстурой – свежий и универсальный вариант.

Длинные пряди

Звездный стилист Марк Балланс прогнозирует возвращение классики – длинных прядей, которые обрамляют лицо. Такой вариант добавляет движения и мягкости, подчеркивая женственность образа.

Акцентные парики

Парики в 2026 году становятся все более технологичными.

По словам Дерика, линии роста волос будут максимально имитировать естественную густоту и направление роста. Появляются ультратонкие кружевные основы, новые способы крепления и более широкие возможности для экспериментов с цветом и текстурой. "Парики больше не только защитный вариант – это модный инструмент самовыражения", – подчеркнул он.

