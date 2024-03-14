Мода – это инструмент, позволяющий выразить уникальность, личность и чувство стиля через одежду.

Когда вы чувствуете себя комфортно и уверенно в своих образах, это отражается на вашем облике, поведении и даже самочувствии. Поиск стиля требует экспериментов и открытости к новым идеям, но очень важно наблюдать за модными тенденциями, о которых я, стилистка Анна Романько, и буду вам сегодня рассказывать. Усаживайтесь удобнее, будем знакомиться с наиболее горячими трендами нового сезона. Возможно, какой-то из них станет для вас особенным или именно с ним вы создадите новый образ.

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Що зараз в моді

Буває досить важко зорієнтуватися в трендах, бо їх – різного штибу і характеру – досить багато у будь-який момент часу. Починати розбиратися з усім цим треба з конкретних тенденцій. Наприклад, зараз суспільство починає повертатися до мінімалізму. Можливо, цьому посприяла суспільна і економічна ситуації в світі, а можливо – просто прийшов його час. Так чи інакше, я раджу придивитися до нього жінкам, бо мінімалізм має свої переваги!

Мінімалізм – це пряма дорога до створення елегантного і стильного образ без надмірних деталей і аксесуарів. Базові елементи мінімалістичного гардеробу можна легко комбінувати між собою, створюючи безліч варіацій. Це робить одяг універсальним і практичним. І не забувайте, що основна ідея мінімалізму полягає в якості, а не в кількості. Люди, які приділяють перевагу мінімалістичному стилю, зазвичай інвестують у високоякісні речі.

Від тенденцій до трендів…

1. Мереживо

Мереживо – це витончений матеріал, який надасть образу жіночності та елегантності.

Я пропоную вам обов’язково стати власницею легкої мереживної сукні білого кольору. Ви можете носити сукню на вечірку і прогулянку. Комбінуйте з еспадрильями або стильними сандаліями для легкого літнього образу. Повсякденний варіант для тих, хто жити не може без мережива – це блуза/топ з різними мереживними елементами. Такі речі комбінуються з джинсами або спідницею!

2. Колір бургунді

Бургунді – відтінок, який набув значної популярності в світі моди у 2024 році і став фактично єдиним яскравим кольором (разом з червоним, звісно), який може похизуватися званням "трендового".

Червоний і бургунді – це кольори, які неможливо не помітити.

Їх можна комбінувати з іншими відтінками, щоб створити різноманітні стильні образи. Наприклад, червоний підходить із чорним, білим, сірим, а також з нейтральними відтінками, такими як бежевий чи коричневий. Бургунді є більш затишним і насиченим відтінком червоного, і, що важливо, підходить для будь-якої форми одягу – від плаття та блузок до аксесуарів і взуття.

3. Металік

Металічний блиск завжди привертає увагу.

Якщо збираєтеся на особливий вечір, прекрасним варіантом стане сукня або топ з металевими деталями чи вставками.

Підійдуть в якості акцентів пайетки або металеві нитки.

Також можна використовувати аксесуари з металевим покриттям. Додайте до свого повсякденного образу сумки, ремені або взуття.

Косметичні засоби з металевим відблиском – це теж цікавий варіант. Експериментуйте, не бійтеся! Одна помада або тіні для повік з металевим відтінком можуть створити ефектний лук.

4. Білизна зверху

Розкажу вам про тренд, який підійде лише для сміливих або ж навіть трохи епатажних дівчат і жінок. Його суть полягає в тому, що нижню білизну використовують як верхній одяг, надіваючи її на футболку або навіть на жакет. Звісно, це інтригує та додає вам сексуальності. Тому в будь-якому разі не треба експериментувати з цим трендом на роботі. Але сходити так в нічний клуб або на прогулянку з дівчатами – чому ні? Прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів, для когось це буде занадто, для когось – те що треба.

Я хочу попередити, що цей сміливий тренд не варто поєднувати з відкритим одягом, наприклад міні-спідницями.

І ще один маленький лайфхак – зараз можна купити футболки, на яких білизна буде зображена в якості малюнка.

5. Банти

Банти, хоч і здаються простими, насправді стали одним з головних акцентів у моді цього сезону.

Дизайнери використовують їх у своїх колекціях, прикріплюючи до грудей, на голови, і навіть перетворюючи на окуляри.

Банти можуть бути як маленькими, так і великими, використовуватися для прикраси суконь, або виступати в якості прикрас. Але моя вам порада: не використовуйте міні-бантики, вони можуть виглядати занадто грайливо. Для створення романтичного образу, я рекомендую обирати трохи більш виразні та великі банти.

Тепер ви бачите, що сучасна мода – це справжній клондайк різноманітних трендів, які можна назвати елементами майбутнього образу. Я перелічила найбільш розповсюджені тренди, про які говорять в світі моди станом на зараз. Від металевого блиску до експериментів з мереживом, від сміливих кольорів до класичних відтінків, кожен тренд відображає індивідуальність та творчість моди. Ці тренди не лише підкреслюють стиль, але і дозволяють нам виражати себе та експериментувати зі своїм виглядом.

Тож нехай ваш образ стане відображенням унікальності та стилю, а сучасні тренди стануть вашими союзниками в цьому!