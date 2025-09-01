Самое странное платье на Венецианском фестивале: Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в юбке из птичьих перьев. Фото

В воскресенье, 56-летняя голливудская звезда Кейт Бланшетт ошеломила гостей 81-го Венецианского кинофестиваля, появившись на премьере фильма Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" в невероятном образе от Maison Margiela Couture FW25.

Актриса выбрала черное платье с облегающим лифом, подчеркивающим ее талию, и эффектной юбкой, созданной из наслоений темно-серых перьев. Когда Бланшетт шагала по красной дорожке, пышный подол напоминал раскрытые крылья птицы. Этот образ сразу окрестили одним из самых экстравагантных и одновременно самых странных выходов фестиваля.

На красной дорожке Кейт сопровождали ее коллеги по фильму – Вики Крипс и Шарлотта Рэмплинг. Все три актрисы выбрали черные наряды, которые удачно сочетались между собой. 41-летняя Крипс удивила зрителей платьем с высоким вырезом и драпированными рукавами, которое сзади открывало полностью обнаженные бока. 79-летняя Рэмплинг сохранила сдержанную элегантность, появившись в черном оверсайз-костюме с белой рубашкой.

К актерскому ансамблю на премьере также присоединились Лука Саббат, Индия Мур, Маим Бялик и модель Аня Рубик. Все они продемонстрировали яркие и смелые образы – от бордового платья с глубоким декольте до классического смокинга с модными деталями.

Фильм "Отец, мать, сестра, брат" стал долгожданным возвращением Джима Джармуша после пятилетней паузы. Это комедийно-драматическая антология о сложных отношениях взрослых детей с отчужденными родителями. Кейт Бланшетт исполняет роль Лилит, а ее партнерами по съемочной площадке стали также Адам Драйвер и Том Уэйтс.

Ранее OBOZ.UA писал, в последнее время знаменитость неоднократно намекала на желание оставить актерскую карьеру, однако на фестивале венецианская публика в очередной раз убедилась: Кейт все еще обладает уникальной харизмой и умением удивлять. В возрасте 55 лет знаменитость, которую десятилетиями считали эталоном актерского мастерства, призналась, что хочет сосредоточиться на других сферах жизни.

