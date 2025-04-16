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Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,4 т.
Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

Одна из величайших актрис современности, двукратная обладательница премии "Оскар", имеющая собственную звезду на Голливудской аллее славы, Кейт Бланшетт, заявила о намерении завершить свою карьеру в кино. В возрасте 55 лет знаменитость, считавшаяся десятилетиями эталоном актерского мастерства, призналась, что хочет сосредоточиться на других сферах жизни, оставив кинематограф позади.

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Об этом Бланшетт рассказала в интервью Radio Times. "Я отказываюсь от актерства", – говорит она, признаваясь, что сама не всегда комфортно воспринимает себя как актрису.

Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

"Это потому, что я сдаюсь. Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, и пришло время для перемен", – призналась Бланшетт.

Несмотря на это заявление, в последние годы Бланшетт оставалась чрезвычайно активной. Актриса присоединилась к работе над радиопьесой "Лихоманка" Уоллеса Шона – политической притчей о женщине, которая переживает глубокое духовное пробуждение. В марте 2025 года в прокат вышел фильм "Операция "Черный кейс" режиссера Стивена Содерберга, где Бланшетт сыграла шпионку в дуэте с Майклом Фассбендером. В то же время готовится к премьере лента Джима Джармуша "Альфа-банда" братьев Целлнеров, в которых Кейт не только исполняет главную роль, но и выступает продюсером. Через свою компанию Dirty Films она также работает над новым проектом "Чемпионы", который будет снимать Бен Стиллер.

Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

Несмотря на плотный график, актриса признается, что не чувствует себя частью мира славы. "Мне всегда казалось, что я нахожусь на периферии, поэтому всегда удивляюсь, когда куда-то принадлежу. Я с любопытством иду в любую среду, в которой я нахожусь, не ожидая, что меня примут или не примут. Я провела всю жизнь, чувствуя себя некомфортно", – поделилась Кейт.

В течение своей карьеры Бланшетт получила множество престижных наград, среди которых два "Оскара" – за лучшую женскую роль в фильме "Жасмин" (2014) и за роль второго плана в "Авиаторе" (2005), а также две награды Венецианского кинофестиваля за роли в фильмах "Меня там нет" (2007) и "Тар" (2022).

Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

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