Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает кинокарьеру в 55 лет: что заставило ее пойти на этот шаг

Одна из величайших актрис современности, двукратная обладательница премии "Оскар", имеющая собственную звезду на Голливудской аллее славы, Кейт Бланшетт, заявила о намерении завершить свою карьеру в кино. В возрасте 55 лет знаменитость, считавшаяся десятилетиями эталоном актерского мастерства, призналась, что хочет сосредоточиться на других сферах жизни, оставив кинематограф позади.

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Об этом Бланшетт рассказала в интервью Radio Times. "Я отказываюсь от актерства", – говорит она, признаваясь, что сама не всегда комфортно воспринимает себя как актрису.

"Это потому, что я сдаюсь. Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, и пришло время для перемен", – призналась Бланшетт.

Несмотря на это заявление, в последние годы Бланшетт оставалась чрезвычайно активной. Актриса присоединилась к работе над радиопьесой "Лихоманка" Уоллеса Шона – политической притчей о женщине, которая переживает глубокое духовное пробуждение. В марте 2025 года в прокат вышел фильм "Операция "Черный кейс" режиссера Стивена Содерберга, где Бланшетт сыграла шпионку в дуэте с Майклом Фассбендером. В то же время готовится к премьере лента Джима Джармуша "Альфа-банда" братьев Целлнеров, в которых Кейт не только исполняет главную роль, но и выступает продюсером. Через свою компанию Dirty Films она также работает над новым проектом "Чемпионы", который будет снимать Бен Стиллер.

Несмотря на плотный график, актриса признается, что не чувствует себя частью мира славы. "Мне всегда казалось, что я нахожусь на периферии, поэтому всегда удивляюсь, когда куда-то принадлежу. Я с любопытством иду в любую среду, в которой я нахожусь, не ожидая, что меня примут или не примут. Я провела всю жизнь, чувствуя себя некомфортно", – поделилась Кейт.

В течение своей карьеры Бланшетт получила множество престижных наград, среди которых два "Оскара" – за лучшую женскую роль в фильме "Жасмин" (2014) и за роль второго плана в "Авиаторе" (2005), а также две награды Венецианского кинофестиваля за роли в фильмах "Меня там нет" (2007) и "Тар" (2022).

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Бланшетт представила документальный фильм о битве за Харьков. 47-минутное видео знакомит зрителя с харьковским сотрудником ГСЧС и двумя фельдшерами, которые продолжили работу в зоне активных боевых действий.

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