С вязаной сумкой и без прически: королева Испании Летиция в расслабленном образе сходила на свидание с королем. Фото

Испанская Королева Летиция, давно известная своим непревзойденным стилем, очаровала общественность непринужденным, однако трендовым образом. Для свидания со своим мужем, королем Фелипе, она выбрала расслабленный белый аутфит и отказалась от привычной прически с идеально ровными прядями.

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Как сообщает Daily Mail, романтический вечер супругов прошел в одном из изысканных ресторанов морепродуктов. Пара наслаждалась совместно проведенным временем в Мадриде.

Для свидания с избранником 51-летняя женщина избрала однотонный лук. Королева Летиция предпочла светлые джинсы и объемную легкую рубашку с вышивкой в тон, которые удачно стилизовала с бело-коричневым ремнем. Акцентным элементом образа стала вязаная сумка с красочными цветами, оттенок которой перекликался с босоножками на плоской подошве.

На романтическом ужине с королем Фелипе монархиня придерживалась расслабленного стиля не только в одежде, но и в прическе. Представительница Испании отказалась от идеальной укладки в пользу легких волнистых прядей, хаотично спадавших с ее плеч. Макияж королевы Летиции был исполнен в нюдовых оттенках.

Со своей стороны король Фелипе также сдержал непринужденный образ. 56-летний монарх выбрал серые брюки и темно-синюю рубашку, гармонично сочетавшуюся с коричневой обувью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королева Летиция поразила роскошным образом закрытие Atlántida Mallorca Film Festival.

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