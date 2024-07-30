Платье с эффектом глянца. Королева Летиция поразила роскошным образом закрытие Atlántida Mallorca Film Festival

Королева Летиция была среди уважаемых гостей, посетивших церемонию закрытия 14-го кинофестиваля Atlántida Mallorca Film Fest в La Misericordia в Пальма-де-Майорке. К испанской королевской семье присоединились такие звезды как Майкл Дуглас и другие.

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Для этого случая королева Летиция выбрала изящный образ, нарядив платье от Hugo Boss. Коминация без рукавов имела бретельки и интересный многослойный вырез. Под лучами света ткань миди-платья Летиции обладала эффектом глянца. Об этом сообщает WWD.

Образ монарх дополнила парой металлических босоножек с ремешками от Mango. Как завершающий штрих королева надела пару сережек геометрической формы и добавила блестящий серебряный клатч. Несмотря на то, что стиль королевской особы можно описать как сочетающий традиционные, классические силуэты с современными элементами и украшениями, ее блестящий наряд выглядит трендово.

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