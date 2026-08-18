Выглядят стильно и дорого: какие цветовые сочетания будут в моде этой осенью

Осень открывает гораздо больше возможностей для экспериментов с цветами, фактурами и многослойностью, чем жаркое лето. Пальто, жакеты, свитера, юбки из плотных тканей и яркие аксессуары позволяют создавать более сложные образы и сочетать оттенки, которые на первый взгляд могут показаться неожиданными.

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Осенью 2026 года среди модных комбинаций будут как теплые шоколадно-оранжевые дуэты, так и свежие сочетания зеленого, голубого и фиолетового. Эксперты отмечают, что особенно актуальными станут цветовые пары, которые придают даже простому образу более дорогой и интересный вид.

Оранжевый и коричневый

Одно из самых заметных сочетаний осени – насыщенный оранжевый в паре с коричневым. Причем последний может быть как глубоким, почти шоколадным, так и более светлым, молочным.

Такой дуэт хорошо подойдет тем, кому осенью не хочется ограничиваться только спокойной и нейтральной гаммой. Оранжевый придает образу энергии, а коричневый делает его более сдержанным и благородным.

Самый простой вариант – выбрать коричневый в качестве основы стилизации и добавить несколько оранжевых деталей. Например, это может быть трикотажный комплект с яркими декоративными элементами. Для более смелого образа можно поступить наоборот: надеть насыщенно-оранжевое платье и дополнить его аксессуарами цвета темного шоколада.

Пудрово-розовый и глубокий коричневый

Нежный пудрово-розовый в сочетании с темно-коричневым создает баланс между легкостью и сдержанной элегантностью. Насыщенные оттенки горького шоколада или эспрессо уже не первый сезон конкурируют с черным и могут стать его более мягкой и благородной альтернативой.

В паре с черным розовый иногда создаёт слишком резкий контраст и даже может казаться несколько инфантильным. Коричневый смягчает такое сочетание и придаёт пудровому оттенку более изысканный характер.

Среди образов, которые можно взять за основу, – коричневая кожаная куртка, базовый верх и блестящая юбка миди пудрово-розового цвета. Дополнения здесь лучше использовать умеренно, чтобы именно сочетание двух основных оттенков оставалось центральным акцентом.

Аквамариновый и бутылочно-зеленый

Тем, кто не хочет полностью прощаться с летней палитрой, осенью стоит обратить внимание на аквамариновый в сочетании с глубоким бутылочно-зеленым. Это свежее, но в то же время достаточно сдержанное сочетание, которое придает образу элегантность и изысканность.

Особенно удачно эти цвета раскрываются в качественных тканях. Аквамариновую рубашку, например, можно накинуть поверх лёгкого трикотажного платья в полоску с тёмно-зелёными деталями.

Придать комплекту более осенний характер помогут серые гольфы и классическая обувь на каблуке. А сумка ржаво-оранжевого оттенка может стать тёплым акцентом и уравновесить прохладную зелено-голубую гамму.

Шоколадный и масляно-желтый

Маслянисто-желтый, который был одним из заметных цветов весенне-летнего сезона, осенью также не утратит актуальности. Изменится лишь его окружение: вместо других пастельных оттенков его предлагают сочетать с насыщенным шоколадным.

Светло-желтый освежает образ, тогда как темно-коричневый придает ему осеннюю глубину и элегантность. Благодаря этому стилизация не кажется ни слишком мрачной, ни чрезмерно летней.

Удачным вариантом станет шерстяной кардиган масляного цвета в сочетании с шоколадной атласной юбкой макси и замшевыми сапогами. Еще одна комбинация – шоколадный костюм с большим желтым шарфом, который сразу привлекает внимание. Такой комплект выглядит непринужденно, но в то же время продуманно и дорого.

Фиолетовый и голубой

Глубокий фиолетовый сам по себе ассоциируется с насыщенностью и роскошью, а в сочетании с прохладным голубым становится легче и свежее. Контраст между этими цветами достаточно заметный, однако они не конфликтуют между собой и образуют гармоничный дуэт.

Лучше всего такое сочетание раскрывается в простых фасонах и тканях с выразительной фактурой. Например, голубую рубашку можно носить с фиолетовой атласной юбкой миди. Такой комплект подойдет как для офиса, так и для вечернего выхода.

Более заметный вариант – объемное голубое пальто поверх платья насыщенного фиолетового цвета. Это сочетание подойдёт тем, кто осенью не хочет переходить исключительно на традиционные чёрные, серые и бежевые оттенки.

OBOZ.UA писал о цветах маникюра, которые считаются вечной классикой.

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