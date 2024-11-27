С платком и в самых модных цветах: Зеленская показала новый трендовый образ. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила с торжественной речью на открытии форума "Стійкість людини – стійкість системи", организованного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" Общественная деятельница появилась на официальном мероприятии в элегантном образе, где объединила два самых модных оттенка – коричневый и ультрамарин.

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Новыми фотографиями жена Владимира Зеленского поделилась в своем Telegram-канале. Украинка традиционно предпочла сдержанный, однако трендовый лук.

Для появления на торжественном событии Елена Зеленская оделась в изысканный костюм глубокого ультрамаринового цвета. Первая леди усовершенствовали образ, добавив несколько интересных акцентов. Она подчеркнула талию с помощью тоненького ремешка, в карман удлиненного пиджака разместила платок в горошек и надела каблуки с острыми носками. Интересной особенностью этих маленьких деталей является то, что они все коричневого цвета.

Елена Зеленская предпочла распущенные волосы с едва закрученными прядями к лицу. Для дополнительного объема прически общественная деятельница сделал боковой пробор. Макияж первой леди был исполнен в нюдовых оттенках.

Как отметила супруга Владимира Зеленского, форум ментального здоровья – это трехдневная площадка для обмена опытом и выработки дальнейших решений на пути развития системы и услуг по ментальному здоровью в Украине во время войны и восстановления.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская встретилась с Папой Римским и передала ему особый подарок.

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