Елена Зеленская встретилась с Папой Римским и передала ему особый подарок: во что нарядилась первая леди на аудиенцию

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Ватикан, где прошла аудиенция Папы Римского Франциска. Украинка лично встретилась с епископом 20 ноября – во Всемирный день ребенка и 1001-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Как отметила супруга президента Зеленского на своей Instagram-странице, с 24 февраля 2022 года российские захватчики убили 592 украинского ребенка. Общественная деятельница поблагодарила Его Святейшество за молитвы ради мира для Украины.

Для разговора с Папой Римским Франциском она надела костюм от отечественного бренда ELENAREVA и шляпку от дизайнера Руслана Багинского, которая стала обязательным элементом образа по ватиканскому протоколу.

Первая леди также рассказала о традиционном моменте аудиенции – это обмен подарками. Елена Зеленская подарила понтифику тарелку ручной работы "Святой Николай". "С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец-то воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности", – написала украинка.

Жена президента Украины также посетила общую аудиенцию для гостей со всего мира, которая проходит каждую среду на площади Святого Петра в Ватикане. Как отметила Зеленская, – это давняя традиция Святого Престола, символизирующая единение и взаимопонимание. Для происшествия общественный деятель выбрала сдержанное черное платье, накинув на плечи темно-синий пиджак. К ней также присоединились первые леди Литвы, Сербии и Армении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зеленская во время визита в Словению надела оригинальную кружевную вышиванку. Фото – смотрите здесь.

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