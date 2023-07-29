С корсетами, фантазийными блузами и другие интересные идеи, как носить макси-юбку. Фото

В 2023 году в тренде эстетика old money. Этот стиль помогает выглядеть статусно и роскошно, не тратя кучу денег. В чем его главные секреты? Лаконичность, простой крой, базовая цветовая палитра и отсутствие пестрых принтов. То есть вещи, актуальные вне времени.

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Юбки длины макси отлично вписываются в модные тенденции. Итак, узнайте в материале OBOZREVTAEL, с чем их можно комбинировать, чтобы выглядеть нетривиально.

1. Джинсовая макси

В сети есть куча DIY-видеороликов о том, как перешить джинсы в трендовую юбку. Это способ не только экономный, но и экологичный (апсайклинг в свое время популяризировала принцесса Диана, которая меняла крой старых платьев, чтобы дать им новую жизнь). С денимовой юбкой, особенно с завышенной талией, можно создать кучу интересных образов. Стилизуйте ее укороченным топом с опущенными плечами или на одно плечо, фантазийной блузой или легкой льняной рубашкой.

2. Юбка-баллон

Это один из самых главных трендов 2023 года. С ней можно создать не только женственные аутфиты, но и комбинации с ноткой гранжа. Для первого варианта наденьте юбку-макси с топами, укороченными рубашками, пиджаками или свитерами в пастельных тонах. А для второго – с футболками-oversize, худи или толстовками.

3. Костюмное макси

Этот предмет гардероба визуально маскирует несколько сантиметров в зоне бедер и вытягивает силуэт. Лучше всего юбки из костюмной ткани дополняют блузы с V-вырезами, лонгсливы, жилеты и сорочки свободного кроя. Завершите образ тонким акцентным ремнем на талии – строго, но стильно.

4. Атласная или шелковая юбка

Учитывайте, что тонкая ткань в этих юбках визуально добавляет объем. Но этот минус можно скорректировать. Наденьте с ней удлиненный пиджак, футболку-oversize или толстовку. Также интересно выглядит комбинация шелковой макси с корсетом.

5. Многоярусная юбка

Прекрасное решение для создания расслабленных аутфитов. Многоярусная юбка из натуральной ткани хорошо сочетается с плетеными сумками и шляпами, а также с мюлями и босоножками на невысоком каблуке. Наверх можно использовать летние топы в технике кроше или в рубчик, льняные рубашки, хлопчатобумажные жилеты или свитера свободного кроя.

Ранее OBOZREVATEL писал о нестандартных идеях, с чем носить базовую oversize-рубашку.

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