С комбинезоном, шортами 'кроше' и не только: 5 стильных идей, с чем носить базовую oversize-рубашку

Рубашка-oversize органично вписывается как в casual, так и в деловой и спортивный стиль. Ее свободный крой позволяет скорректировать пропорции фигуры и обеспечить легкость движений. Еще из преимуществ – один и тот же предмет гардероба может выглядеть по-разному. Например, с завязанным узлом, опустив на плечи, навыпуск, с контрастным поясом или поверх платья в бельевом стиле.

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А с чем именно можно комбинировать рубашку свободного кроя, если надоело только с джинсами – читайте в материале OBOZREVATEL. С этими идеями каждый ваш выход будет эффектным.

1. С шелковыми или льняными брюками

Монохромный образ из одинаковых фактур – беспроигрышный вариант, который всегда выглядит статусно. Если же вы любите экспериментировать, поиграйте на контрастах: наденьте хлопчатобумажную рубашку-oversize с атласными или шелковыми брюками. При этом верх может быть светлым, а низ в яркой палитре (изумрудный, багровый, коричневый, сапфировый или желтый).

2. С шортами

В жаркие дни настоящим спасением станет образ с рубашкой-oversize и шортами из натуральных материалов. Несмотря на лаконичность, такой аутфит выглядит по-свежему и актуально. Если хотите внести акцент – подойдет яркая сумка, обувь или массивные украшения.

3. С брюками из жатки

Это один из нестандартных вариантов стилизовать рубашку свободного кроя. Наденьте ее вместе с легкими брюками из жатой ткани (подойдут как однотонные модели, так и с абстрактными принтами). Если ваш лук в спокойной палитре, дополните его насыщенным цветом подвеской, серьгами или сумкой.

4. С платьем-комбинацией

Рубашку можно надевать не только поверх платья в бельевом стиле, но и под нее. Оба варианта будут выглядеть интересно. Попробуйте комбинировать не только пастельного цвета вещи, но и контрастные (светлые и насыщенные темные).

5. С комбинезоном

Это один из ансамблей, благодаря которому вы точно будете в центре внимания. Особенно эффектно выглядят молочного или белого цвета тотал-луки: они менее очевидны, ежели белые рубашки с классическим синим денимом. Также советуем следить за тем, чтобы ваш образ не был чрезмерно мешковатым.

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