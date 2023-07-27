С комбинезоном, шортами "кроше" и не только: 5 стильных идей, с чем носить базовую oversize-рубашку
Рубашка-oversize органично вписывается как в casual, так и в деловой и спортивный стиль. Ее свободный крой позволяет скорректировать пропорции фигуры и обеспечить легкость движений. Еще из преимуществ – один и тот же предмет гардероба может выглядеть по-разному. Например, с завязанным узлом, опустив на плечи, навыпуск, с контрастным поясом или поверх платья в бельевом стиле.
А с чем именно можно комбинировать рубашку свободного кроя, если надоело только с джинсами – читайте в материале OBOZREVATEL. С этими идеями каждый ваш выход будет эффектным.
1. С шелковыми или льняными брюками
Монохромный образ из одинаковых фактур – беспроигрышный вариант, который всегда выглядит статусно. Если же вы любите экспериментировать, поиграйте на контрастах: наденьте хлопчатобумажную рубашку-oversize с атласными или шелковыми брюками. При этом верх может быть светлым, а низ в яркой палитре (изумрудный, багровый, коричневый, сапфировый или желтый).
2. С шортами
В жаркие дни настоящим спасением станет образ с рубашкой-oversize и шортами из натуральных материалов. Несмотря на лаконичность, такой аутфит выглядит по-свежему и актуально. Если хотите внести акцент – подойдет яркая сумка, обувь или массивные украшения.
3. С брюками из жатки
Это один из нестандартных вариантов стилизовать рубашку свободного кроя. Наденьте ее вместе с легкими брюками из жатой ткани (подойдут как однотонные модели, так и с абстрактными принтами). Если ваш лук в спокойной палитре, дополните его насыщенным цветом подвеской, серьгами или сумкой.
4. С платьем-комбинацией
Рубашку можно надевать не только поверх платья в бельевом стиле, но и под нее. Оба варианта будут выглядеть интересно. Попробуйте комбинировать не только пастельного цвета вещи, но и контрастные (светлые и насыщенные темные).
5. С комбинезоном
Это один из ансамблей, благодаря которому вы точно будете в центре внимания. Особенно эффектно выглядят молочного или белого цвета тотал-луки: они менее очевидны, ежели белые рубашки с классическим синим денимом. Также советуем следить за тем, чтобы ваш образ не был чрезмерно мешковатым.
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