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7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
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7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Каждый сезон тренды nail-индустрии пополняются новыми вариантами маникюра. Модные эксперты прогнозируют, что этой осенью особой популярности достигнут темные цвета лаков и "стеклянные" дизайны.

Видео дня

На смену ярким летним оттенкам, побудившим к экспериментам, придут более сдержанные и лаконичные способы декорирования ногтей. Редакторы издания Who What Wear подготовили 7 идей маникюра, которые будут доминировать в течение дождливого времени года.

Коричневые цвета

Шоколадные оттенки лаков не теряют своей популярности в течение нескольких лет. Независимо от того, предпочтете вы глубокий коричневый или пастельный кофейный цвет, ваш маникюр будет выглядеть изысканно.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

"Стеклянные" ногти

Эффект "стеклянных" ногтей станет новой формой трендового хромированного дизайна, который не терял популярности летом. Для создания переливчатого эффекта эксперты nail-индустрии советуют комбинировать молочные лаки и мерцающее напыление.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Ногти "Cherry Cola"

Используя модный красно-коричневый оттенок – вишневая кола, вам удастся создать непревзойденный маникюр. Поклонники более интересных дизайнов могут объединить трендовую окраску лака с бордовой "аурой".

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Французский маникюр

Френч – классика, не теряющая своей актуальности в любое время года. Несмотря на то, выберите вы базовые белые кончики или поэкспериментируете с оттенками, ногти будут выглядеть элегантно.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

"Глазированные" ногти

Хромированные дизайны появятся в модных осенних трендах в новых вариациях. Эффекта "глазури" на ногтях удастся достичь, комбинируя розовые цвета со специальным напылением.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Форма "миндаль"

По словам эксперта по nail-индустрии, этой осенью в моду вернутся длинные ногти формы "миндаль", вытесняющие короткий квадрат.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

"Металлические" ногти

Ценители более экстравагантных дизайнов могут отдать предпочтение трендовому дизайну – металлик. Серебряные, коричневые и бронзовые оттенки приобретут особую популярность.

7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

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