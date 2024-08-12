7 трендов в маникюре, которые будут доминировать этой осенью

Каждый сезон тренды nail-индустрии пополняются новыми вариантами маникюра. Модные эксперты прогнозируют, что этой осенью особой популярности достигнут темные цвета лаков и "стеклянные" дизайны.

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На смену ярким летним оттенкам, побудившим к экспериментам, придут более сдержанные и лаконичные способы декорирования ногтей. Редакторы издания Who What Wear подготовили 7 идей маникюра, которые будут доминировать в течение дождливого времени года.

Коричневые цвета

Шоколадные оттенки лаков не теряют своей популярности в течение нескольких лет. Независимо от того, предпочтете вы глубокий коричневый или пастельный кофейный цвет, ваш маникюр будет выглядеть изысканно.

"Стеклянные" ногти

Эффект "стеклянных" ногтей станет новой формой трендового хромированного дизайна, который не терял популярности летом. Для создания переливчатого эффекта эксперты nail-индустрии советуют комбинировать молочные лаки и мерцающее напыление.

Ногти "Cherry Cola"

Используя модный красно-коричневый оттенок – вишневая кола, вам удастся создать непревзойденный маникюр. Поклонники более интересных дизайнов могут объединить трендовую окраску лака с бордовой "аурой".

Французский маникюр

Френч – классика, не теряющая своей актуальности в любое время года. Несмотря на то, выберите вы базовые белые кончики или поэкспериментируете с оттенками, ногти будут выглядеть элегантно.

"Глазированные" ногти

Хромированные дизайны появятся в модных осенних трендах в новых вариациях. Эффекта "глазури" на ногтях удастся достичь, комбинируя розовые цвета со специальным напылением.

Форма "миндаль"

По словам эксперта по nail-индустрии, этой осенью в моду вернутся длинные ногти формы "миндаль", вытесняющие короткий квадрат.

"Металлические" ногти

Ценители более экстравагантных дизайнов могут отдать предпочтение трендовому дизайну – металлик. Серебряные, коричневые и бронзовые оттенки приобретут особую популярность.

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