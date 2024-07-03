Рианна надела украинский платок. Фото

Всемирно известная барбадосская R&B и поп-певица Рианна надела платок от украинского дизайнера Руслана Багинского на съемку рекламной кампании своего бренда косметики. Исполнительница выбрала темно-коричневый головной убор, сделанный из утепленной шерсти.

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Объемный платок, в котором артистка появилась на фото для Fenty Beauty, стоит 12 418 гривен, пишет NV. После того, как стилист поделился новостью в своем Instagram, поклонники звезды раскупили все аксессуары этого фасона.

Рианна создала монохромный темно-коричневый образ, соединив головной убор Руслана Багинского и новую помаду собственного бренда.

Украинский дизайнер выразил благодарность артистке за выбор его платка, написав краткий комментарий под публикацией в социальной сети: "Спасибо, Рианна".

Барбадосская исполнительница не единственный ценитель бренда Ruslan Baginskiy. В головных уборах стилиста появлялись Мадонна, Эшли Парк, Лили Коллинз, Бейонсе и представительницы королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон и королева Камилла.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леди Гага появилась на своем концерте в платье украинского бренда, которое было создано за четыре дня.

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