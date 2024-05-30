Ресницы в стиле манга. Что за модный тренд разрывает интернет и при чем здесь аниме

Манга-ресницы собираются перевернуть представление о красоте. Этот модный тренд завирусился в интернете и особенно популярен среди поклонников аниме.

За последний месяц поисковые запросы "ресницы в стиле манга" у Google выросли на 5000%, а TikTok даже создал эффект, благодаря которому можно примерить трендовый образ на себе. Об этом сообщает журнал Glamour.

Что такое манга-ресницы

Для тех, кто не знаком с удивительным миром манги и аниме, ресницы нарисованных персонажей имеют тенденцию расти в виде заостренных пучков, которые расположены вдоль верхней и нижней линии, создавая острый взгляд. Манга-ресницы воспроизводят образ с кукольными глазами.

Как присоединиться к тренду

Для того чтобы сделать манга-ресницы собственноручно следует приобрести накладные пучки, однако профессионалы предостерегают – их сложнее нанести, чем классические накладные "полоски". Визажист Томми Наполи предлагает начать с коротких или пучковых ресниц, а затем переходить к отдельным частям. Наносить их следует на подкрученные ресницы без туши, поскольку "закрученные ресницы помогают пучкам держаться". Если вы добавите тушь перед нанесением, это может усложнить определение места размещения ресниц. "Оставьте тушь напоследок, когда [клей] для ресниц высохнет", – делится он.

Чтобы наклеить ресницы, погрузите отдельный пучок в специальный клей. "[Смотря] в зеркало, приклейте пучок на собственные ресницы, начиная от внешнего угла [и] двигаясь к носу, – объясняет эксперт. – Они должны быть на одном уровне с корнем ваших собственных ресниц".

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