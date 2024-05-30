Как сделать сияющий макияж: советы для всех типов кожи

Эпоха четкого контуринга канула в прошлое. В тренде – максимально натуральный макияж, стиль 90-х и сияющая здоровая кожа. Поэтому не стоит утяжелять лицо плотным многослойным нанесением тональных средств, консилеров и бронзеров.

Эксперты рассказали, как создать эффект сияющей и шелковистой кожи. Хайлайтер может придать лицу мерцающего сияния, однако прежде всего следует определить тип кожи, ее особенности и потребности.

Визажист Джонатан Торп подчеркнул, что важно понимать, сухаяили жирная у вас кожа и в зависимости от этого подбирать средства.

Для сухого типа лучше использовать мягкие средства и не забывать о предварительном увлажнении.

"Если у вас более сухая кожа, вы можете использовать средства на основе масел и силиконов. Можно даже смешать несколько кремов, чтобы создать длительную защитную основу", – отметил Торп.

Однако, если у вас жирная кожа, вам следует отказаться от формул на масляной основе, вместо этого предпочесть пудры, хотя они сейчас не очень в тренде. При правильном использовании тональные средства не создадут эффекта липкости и жирности.

Для жирного типа кожи следует выбрать блеск, который больше отражает свет без эффекта легкого увлажнения.

"Я бы избегал использования суперувлажняющих, сияющих средств. Лучше приобрести светоотражающие пудры или хайлайтеры, которые, отражая свет, будут создавать эффект сияния", – резюмировал Торп.

Также следует использовать средства, которые нежно очищают и тонизируют кожу. Лучше выбирать те, что содержат гиалуроновую кислоту и сквален – эти компоненты помогают в процессе увлажнения. Как выровнять тон кожи и нужно ли использовать румяна – читайте в материале.

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