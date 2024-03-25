Разноцветный маникюр 2024. Топ-10 идей для вдохновения тем, кто любит находиться в центре внимания
Весенний сезон призывает нас обновить дизайн маникюра. Самое время обратиться к ярким оттенкам и трендовым нейл-артам, которые не только поднимут настроение, но и соберут немало комплиментов.
Соцсети предлагают большую палитру весенних ногтей: от вдохновения цветными конфетами до абстрактных узоров. Издание Glamour собрало подборку самых трендовых дизайнов.
Пастельный френч
Добавьте разнообразие к классическому французскому мани с ассортиментом пастельных оттенков для идеальных весенних ногтей. Волнистые края делают дизайн еще более веселым.
Барби омбре
Если розовый кажется слишком ярким, разбавьте его с помощью омбре.
Абстракные фантазии
Позвольте перенести свое виртуальное путешествие в художественный музей на ваши ногти, выбрав свои цвета, формы и дизайны. Наличие места поможет создать аккуратный вид.
Бархатный французский мани
Бархатные ногти выходят на новый уровень в сочетании с френчем. Сделайте их еще круче, выбрав разный цвет для каждой руки.
Металлический градиент
Разнообразьте нейтральный градиент с помощью золота и голографического лака.
Нейтральные узоры
Сочетание дерзких узоров приобретает изысканный оттенок в сочетании с шикарной цветовой палитрой.
Трендовый нейл-арт
Смешайте самые большие тренды этого года – смайлики, вишенки и облака для вечеринки на своих ногтях.
Ногти 90-х
Вернитесь в легендарную эпоху с забавными дизайнами, нарисовав бабочки, инь и янь и милые цветы.
Шахматная доска
Перенесите тенденцию шахматной доски с одежды на ногти. Сочетание оттенков и линий делают и без того игривый принт очень уникальным.
Персиковый градиент
Неудивительно, что градиентные ногти в этом году так популярны: их легко сделать, а также они гораздо интереснее, чем однотонный мани.
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