Разноцветный маникюр 2024. Топ-10 идей для вдохновения тем, кто любит находиться в центре внимания

Весенний сезон призывает нас обновить дизайн маникюра. Самое время обратиться к ярким оттенкам и трендовым нейл-артам, которые не только поднимут настроение, но и соберут немало комплиментов.

Соцсети предлагают большую палитру весенних ногтей: от вдохновения цветными конфетами до абстрактных узоров. Издание Glamour собрало подборку самых трендовых дизайнов.

Пастельный френч

Добавьте разнообразие к классическому французскому мани с ассортиментом пастельных оттенков для идеальных весенних ногтей. Волнистые края делают дизайн еще более веселым.

Барби омбре

Если розовый кажется слишком ярким, разбавьте его с помощью омбре.

Абстракные фантазии

Позвольте перенести свое виртуальное путешествие в художественный музей на ваши ногти, выбрав свои цвета, формы и дизайны. Наличие места поможет создать аккуратный вид.

Бархатный французский мани

Бархатные ногти выходят на новый уровень в сочетании с френчем. Сделайте их еще круче, выбрав разный цвет для каждой руки.

Металлический градиент

Разнообразьте нейтральный градиент с помощью золота и голографического лака.

Нейтральные узоры

Сочетание дерзких узоров приобретает изысканный оттенок в сочетании с шикарной цветовой палитрой.

Трендовый нейл-арт

Смешайте самые большие тренды этого года – смайлики, вишенки и облака для вечеринки на своих ногтях.

Ногти 90-х

Вернитесь в легендарную эпоху с забавными дизайнами, нарисовав бабочки, инь и янь и милые цветы.

Шахматная доска

Перенесите тенденцию шахматной доски с одежды на ногти. Сочетание оттенков и линий делают и без того игривый принт очень уникальным.

Персиковый градиент

Неудивительно, что градиентные ногти в этом году так популярны: их легко сделать, а также они гораздо интереснее, чем однотонный мани.

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