Ногти в ягодных оттенках. 10 идей 'самого вкусного' маникюра этой весны и лета

Тихая пастельная роскошь в тренде наверняка будет всегда, но, согласитесь, иногда появляется желание создать себе игривое настроение ярким маникюром. Весна и лето для этого идеальное время года. "Ягодный" маникюр уникален тем, что его хочется съесть из-за невероятно теплых и сладких оттенков лака.

Его цветовая гамма удивительно разнообразна и представляет собой не только малиновый цвет, но и тона ежевики, черники, клюквы и смородины. Byrdie собрал простые, но гармоничные дизайны "вкуснейшего маникюра" весны и лета.

Бордо

Этот маникюр как вино – со временем лучше и лучше.

Синие бутоны

Милые цветы с акцентными ногтями – праздничное настроение в солнечный день.

Матовый шик

Клюквенный цвет идеален для матовой текстуры. А глянцевое французское покрытие привлечет немало внимания.

Ягодки

Градиенты наверняка никогда не выйдут из моды. Именно этот дизайн прекрасен для тех, кто не может выбрать только один оттенок.

Красное вино

Два градиента с разными направлениями нанесения имитируют глубокий глянцевый маникюр.

Смородина

Этот дизайн настолько сладко выглядит, что напоминает спокойный летний вечер с горсткой смородины.

Синий краш

Черника стала вдохновительницей этого дизайна. Но, если присмотреться, можно увидеть тонкую полоску золотого французского маникюра.

Шик и блеск

Мерцающий лак от коричневого до фиолетового привлекает сам по себе, но гелевый объемный рисунок создает космическую текстуру.

Вишенка на тортике

Насыщенный вишневый цвет веет летом и вишневым садом.

Лунный маникюр

Хотя лунный дизайн не так популярен как французский, но он имеет свои преимущества. К примеру, легко скроет уже отросший маникюр.

Ранее OBOZ.UA писал, какой розовый маникюр является популярным весной. Тем более именно этот цвет универсален, ведь найл-мастера его даже используют в качестве базы под основной оттенок.

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