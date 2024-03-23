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Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
774
Ногти в ягодных оттенках. 10 идей 'самого вкусного' маникюра этой весны и лета

Тихая пастельная роскошь в тренде наверняка будет всегда, но, согласитесь, иногда появляется желание создать себе игривое настроение ярким маникюром. Весна и лето для этого идеальное время года. "Ягодный" маникюр уникален тем, что его хочется съесть из-за невероятно теплых и сладких оттенков лака.

Его цветовая гамма удивительно разнообразна и представляет собой не только малиновый цвет, но и тона ежевики, черники, клюквы и смородины. Byrdie собрал простые, но гармоничные дизайны "вкуснейшего маникюра" весны и лета.

Бордо

Этот маникюр как вино – со временем лучше и лучше.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Синие бутоны

Милые цветы с акцентными ногтями – праздничное настроение в солнечный день.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Матовый шик

Клюквенный цвет идеален для матовой текстуры. А глянцевое французское покрытие привлечет немало внимания.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Ягодки

Градиенты наверняка никогда не выйдут из моды. Именно этот дизайн прекрасен для тех, кто не может выбрать только один оттенок.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Красное вино

Два градиента с разными направлениями нанесения имитируют глубокий глянцевый маникюр.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Смородина

Этот дизайн настолько сладко выглядит, что напоминает спокойный летний вечер с горсткой смородины.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Синий краш

Черника стала вдохновительницей этого дизайна. Но, если присмотреться, можно увидеть тонкую полоску золотого французского маникюра.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Шик и блеск

Мерцающий лак от коричневого до фиолетового привлекает сам по себе, но гелевый объемный рисунок создает космическую текстуру.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Вишенка на тортике

Насыщенный вишневый цвет веет летом и вишневым садом.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Лунный маникюр

Хотя лунный дизайн не так популярен как французский, но он имеет свои преимущества. К примеру, легко скроет уже отросший маникюр.

Ногти в ягодных оттенках. 10 идей "самого вкусного" маникюра этой весны и лета

Ранее OBOZ.UA писал, какой розовый маникюр является популярным весной. Тем более именно этот цвет универсален, ведь найл-мастера его даже используют в качестве базы под основной оттенок.

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