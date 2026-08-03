Распространенная ошибка с SPF добавляет морщин: как правильно наносить

Солнцезащитный крем становится частью ухода за кожей, однако многие люди до сих пор используют его только летом или во время отпуска. Такой подход является одной из самых распространенных ошибок, которая может привести к преждевременному старению кожи.

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Косметологи подчеркивают, что ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу независимо от времени года и погодных условий. Именно поэтому SPF должен быть обязательным этапом ежедневного утреннего ухода, отметила косметолог Малгожата Мисеюк в комментарии для kobieta.interia.pl.

Почему SPF нужно наносить ежедневно

Специалисты объясняют, что солнечное излучение воздействует на кожу даже тогда, когда небо затянуто облаками. Особенно это касается лучей UVA, которые проникают сквозь облака и вызывают фотостарение, потерю упругости кожи и появление морщин.

Именно поэтому отказываться от солнцезащитного крема в прохладную или пасмурную погоду не стоит. Защита необходима независимо от температуры воздуха или того, планирует ли человек провести день на улице или преимущественно в помещении.

Недостаточное количество крема значительно снижает защиту

Еще одно распространенное заблуждение – нанесение слишком малого количества солнцезащитного средства. Из-за этого реальный уровень защиты может быть значительно ниже, чем указано производителем на упаковке.

Согласно рекомендациям косметологов, для лица, шеи и декольте необходимо использовать примерно 2 мг средства на каждый квадратный сантиметр кожи. На практике это примерно одна чайная ложка крема для лица и шеи.

Чтобы легче контролировать количество средства, можно воспользоваться "методом двух пальцев". Для этого полоску крема наносят по всей длине указательного и среднего пальцев. Если такое количество кажется слишком большим, специалисты советуют наносить крем двумя тонким слоями – это поможет равномерно покрыть всю поверхность кожи.

Почему пасмурная погода не защищает от ультрафиолета

Распространенное мнение, что в пасмурный день SPF не нужен, не соответствует действительности. Облака не способны полностью задержать ультрафиолетовые лучи, поэтому кожа продолжает получать их дозу даже без яркого солнца.

Из-за отсутствия ощутимого тепла люди часто забывают наносить солнцезащитный крем заново или вообще не используют его. При этом риск повреждения кожи и появления признаков преждевременного старения остается высоким.

Как защитить кожу от преждевременного старения

Эксперты рекомендуют сделать SPF обязательной частью ежедневного ухода независимо от сезона. Важно не только выбирать качественное солнцезащитное средство с соответствующим уровнем защиты, но и наносить его в достаточном количестве.

Именно регулярное использование SPF помогает уменьшить негативное воздействие ультрафиолета, поддержать здоровое состояние кожи и замедлить появление морщин и других признаков фотостарения.

OBOZ.UA предлагает узнать об участках тела, которые по ошибке пропускают при использовании средств с SPF.

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