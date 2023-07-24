Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Создать идеальный гардероб достаточно сложно. Вы постоянно балансируете между инвестициями в классические вещи и тратой денег на более забавные, модные покупки.

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Но чем старше вы становитесь, тем легче отделять зерна от плевел. OBOZREVATEL собрал пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет.

Те ​​дешевые балетки, которые вы купили, чтобы носить на работу

Они распадаются в течение трех месяцев и выглядят так же дешево, как и стоят. Инвестируйте в другую обувь.

Бижутерия прошлых лет

Скорее всего, у нее уже есть неприглядный сине-зеленый оттенок. Более того, вы лжете себе, что в какой-то момент она может вернуться в моду, но этого никогда не произойдет.

Высокие каблуки, на которых вы не можете ходить

Да, страдания ради того, чтобы продемонстрировать идеальную пару каблуков, могут быть достойной причиной, но если вы шатаетесь, чувствуете дискомфорт и у вас появляются волдыри в конце дня каждый раз, когда вы их надеваете, они не стоят таких жертв.

Слишком короткие платья или юбки

Ключом к тому, чтобы выглядеть стильно, является уверенность в себе и удобство, и если вы постоянно опускаете юбку или платье из страха, что оно задирается, вся ваша "настроенность" испортится.

Модные вещи, которые вам не подходят

Самосознание – важная часть создания гардероба, который вам нравится. Если ваш рост составляет 150 см, не покупайте пару брюк с высокой талией, которые будут тянуться по полу, потому что они отлично смотрелись на моделях на подиуме.

Напомним, джинсы занимают особое место в гардеробе парижанок. Но из-за непрерывного потока модных тенденций эта вещь делает свой небольшой шаг назад. На передний план выходят альтернативы. Что следует носить вместо денима, чтобы придать своему стилю немного французского шарма? Читайте в материале OBOZREVATEL.

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