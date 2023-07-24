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Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Ольга Ганюкова
Lady Oboz
2 минуты
2,0 т.
Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Создать идеальный гардероб достаточно сложно. Вы постоянно балансируете между инвестициями в классические вещи и тратой денег на более забавные, модные покупки.

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Но чем старше вы становитесь, тем легче отделять зерна от плевел. OBOZREVATEL собрал пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет.

Те ​​дешевые балетки, которые вы купили, чтобы носить на работу

Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Они распадаются в течение трех месяцев и выглядят так же дешево, как и стоят. Инвестируйте в другую обувь.

Бижутерия прошлых лет

Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Скорее всего, у нее уже есть неприглядный сине-зеленый оттенок. Более того, вы лжете себе, что в какой-то момент она может вернуться в моду, но этого никогда не произойдет.

Высокие каблуки, на которых вы не можете ходить

Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Да, страдания ради того, чтобы продемонстрировать идеальную пару каблуков, могут быть достойной причиной, но если вы шатаетесь, чувствуете дискомфорт и у вас появляются волдыри в конце дня каждый раз, когда вы их надеваете, они не стоят таких жертв.

Слишком короткие платья или юбки

Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Ключом к тому, чтобы выглядеть стильно, является уверенность в себе и удобство, и если вы постоянно опускаете юбку или платье из страха, что оно задирается, вся ваша "настроенность" испортится.

Модные вещи, которые вам не подходят

Пять вещей, которые пора выбросить из гардероба в 30 лет: они уже неуместны. Фото

Самосознание – важная часть создания гардероба, который вам нравится. Если ваш рост составляет 150 см, не покупайте пару брюк с высокой талией, которые будут тянуться по полу, потому что они отлично смотрелись на моделях на подиуме.

Напомним, джинсы занимают особое место в гардеробе парижанок. Но из-за непрерывного потока модных тенденций эта вещь делает свой небольшой шаг назад. На передний план выходят альтернативы. Что следует носить вместо денима, чтобы придать своему стилю немного французского шарма? Читайте в материале OBOZREVATEL.

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