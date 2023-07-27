Пять трендов осени 2023, которые стоит купить уже сейчас: эти вещи должны быть у всех модниц. Фото

Хотя и на дворе еще июль – магазины одежды уже продают осенние коллекции. Лайфхак, которым стоит воспользоваться при планировании гардероба будущий сезон – это покупка образов заранее в масс-маркете. Дело в том, что качественные вещи по доступным ценам раскупают в первую очередь, даже зимние ботинки в августе, а затем магазины их могут просто не завозить.

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Именно поэтому фэшн-эксперты рекомендуют подбирать одежду раньше, чтобы сэкономить средства. OBOZREVATEL рассказывает, какие 5 модных тенденций появятся осенью 2023 года.

Классическая майка на широких бретелях

Дуэт белой футболки и прямых джинсов можно считать вечной классикой, но такой образ есть в гардеробе у каждой и откровенно многим надоел. На улице в сентябре сотни девушек будут в одинаковых нарядах. Спрос на удобную классику не упал, поэтому модные дизайнеры предлагают топ на широких бретелях вместо белой футболки. В масс-маркете можно найти множество вариаций разного кроя и материала на любой вкус.

Офисный дресс-код на каждый день

Жилетные костюмы снова в моде. Да, в это трудно поверить, но жилет, когда-то ассоциировавшийся только со школьной формой – сейчас в тренде. Классический костюмный жилет сегодня сочетается с повседневными льняными брюками. Модные дома Saint-Laurent, Proenza Schouler, Brandon Maxwell и Gucci заявили своими коллекциями на предстоящий сезон, что элегантность входит в мейнстрим. Белую рубашку и черные брюки можно надеть на работу, на обед с другом или вечернюю прогулку.

Юбки из 50-х – 60-х

В сезоне 2023 – 2024 останутся широкие юбки миди. Этот элемент гардероба уже появился на показах таких брендов как Prada, Armani и Dior. Именно модель 50-х – 60-х годов будет популярна этой осенью. Особенность юбки в том, что на бедрах она приталенная, а внизу расходится. Ее сочетают с массивными ботинками, каблуками, балетками или кроссовками.

Светло-желтый и масляный – цвет сезона

Масляно-желтый и кремовый желтый оттенок появились в коллекциях Givenchy, Chloé и Aeron. Осенью многим понравится тренч приглушенного желтого цвета, который подчеркнут синие джинсы. Летом можно носить топ, сумку или штаны этих цветов, чтобы вписаться в тренд, прежде чем другие начнут это делать.

Баска вернулась в моду

Не нужно забывать, что тренды цикличны и то, что является антитрендом сегодня – может быть модным через несколько лет. Так и случилось с футболками и топами с баской. Конечно, сначала этот тренд будет ловить удивленные взгляды, как это было с мини-юбками. Впрочем, потом все девушки пересмотрят свое видение и будут подчеркивать талию именно нарядами с баской.

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