Пять неочевидных цветов маникюра, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году

Со сменой сезонов передовые позиции индустрии моды занимают новые тенденции. Так произошло и с трендами маникюра, поскольку с приходом весны темные и насыщенные окраски лаков вытеснили более нежные и светлые цвета. В этом сезоне незаурядную популярность приобретут довольно неочевидные оттенки, среди которых желтый, зеленый и барвинковый.

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Эти цвета станут прекрасной альтернативой привычному французскому дизайну, или же алым ногтям, поскольку будут выглядеть менее банально. Редакторы издания Marie Claire показали пять оттенков маникюра, которые следует попробовать в 2025 году.

Зеленый шалфей

Попытайтесь нанести этот тон лака на ногти, чтобы создать оригинальный и одновременно универсальный маникюр. Гармоническое сочетание зеленых и серых оттенков делает цвет не слишком ярким, поэтому его удастся легко скомбинировать с любым образом. А если хочется создать более оригинальный дизайн, можно добавить несколько акцентных деталей, например золотые полоски.

Масляно-желтый

Уже в течение нескольких сезонов этот оттенок не покидает передовых позиций nail-индустрии, поскольку прекрасно выглядит как в монохромном маникюре, так и во френче. Масляно-желтый может стать идеальной заменой привычным белым кончикам на ногтях.

Нежно-розовый

Розовый довольно часто занимает ведущие позиции в трендах маникюра, однако в этом году наибольшую популярность приобрел именно пастельный вариант этого цвета.

Барвинковый

Этот нежный оттенок может стать идеальной заменой привычной синей окраске ногтей, поскольку выглядит значительно оригинальнее и легче сочетается с различными аутфитами.

Разноцветный маникюр

Использование различных цветов в одном дизайне вовсе не означает, что ваши ногти будут слишком яркими или пестрыми. Попытайтесь соединить несколько пастельных цветов, и у вас получится оригинальный однако базовый маникюр.

Ранее OBOZ.UA рассказал о самом модном цвете маникюра весны 2025 года.

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