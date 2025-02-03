'Прямоугольные' пальто, леопард, бейсболки: семь антитрендов, которые в 2025 году будут выглядеть устаревшими

В 2025 году модницам придется отказаться от многих вещей, которые были в тренде в прошлом сезоне. Многие полюбившиеся элементы одежды теперь будут выглядеть устаревшими.

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Стильные парижанки продемонстрировали, что "прямоугольные" пальто и леопардовые принты потеряли свою популярность. Издание Who what wear перечислило семь антитрендов, от которых придется отказаться.

"Прямоугольные" пальто свободного кроя

Оversize в этом сезоне уступит место более женственным силуэтам. В центре внимания будут длинные пальто с поясом. Такая верхняя одежда позволит выгодно подчеркнуть талию и визуально вытянуть силуэт.

Плиссированные мини-юбки

На смену кокетливому образу придет более официальный стиль. В моду возвращается юбка-карандаш, однако это не означает, что стоит себя ограничивать в выборе. На пике популярности в этом сезоне будут теплые тона, модели из кожи, трикотажа или сетки.

Леопард

Любительницам животной тематики придется пересмотреть свой гардероб. Леопард, который был в трендах в 2024 году, отойдет на второй план. Ему на смену придет зебровый принт. Благодаря универсальному нейтральному цвету, он отлично сочетается с любыми вещами.

Бейсболки

В моду возвращаются шляпы, которые фигурировали на показах новых коллекций разных модных домов. Они позволяют сделать любой образ более женственным и утонченным. Выбрать можно от шикарных шляп-таблеток, идеально сочетающихся с строгими нарядами, до шляп-ведер, которые станут отличным дополнением к изделиям из трикотажа.

Кашемировые перчатки

Кожа снова в тренде. Перчатки из этого материала являются не просто стильным аксессуаром, но и согревают руки, благодаря теплой подкладке.

Норковые шубы

Этой зимой парижанки отдают предпочтение искусственному меху. Короткие "лохматые" куртки являются ярким элементом, который украсит любой образ. Их все чаще всего носят с широкими джинсами или леггинсами.

Сумки-шопперы

В тренды возвращается не только женственность, но и практичность. Модными в этом сезоне будут сумки для боулинга, которые станут стильным дополнением к любому образу.

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