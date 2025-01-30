Названы три самые популярные стрижки для коротких волос, от которых в восторге модницы Лондона. Фото

Выбор прически, особенно зимой, является довольно непростой задачей. Хочется выглядеть стильно и быть в тренде, но при этом не тратить много времени на укладку.

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В Лондоне модницы в восторге от трех стрижек, которые в 2025 году вошли в тренды. Стилисты рассказали о популярных прическах на короткие волосы британскому Vogue.

Челка Дэйзи Эдгар-Джонс

Английская актриса вывела в тренды очень практичную прическу. Речь идет о взъерошенных локонах и челке, которая разделена по бокам. По словам лондонского парикмахера Ларри Кинга, эта стрижка сейчас является самой популярной в его салонах. Челку можно аккуратно укладывать по бокам или оставлять взъерошенной. В любом случае она будет выглядеть стильно.

Мягкое пикси

Стрижка, в которой короткие пряди на затылке мягко переходят в удлиненные локоны у лба, также возглавила тренды 2025 года. Ее можно менять, в зависимости от того, как вы зачешете челку: в одну сторону или две. По словам стилистов, прическа является довольно универсальной и неприхотливой в уходе, но при этом приковывает внимание.

Многослойное каре

Благодаря визуально небрежной структуре стрижка кажется более повседневной, чем классический боб. Она будет актуальной как для выхода в свет, так и для походов в офис. Волосы можно уложить и слегка накрутить, чтобы выглядеть гламурно как актриса Зендея или же небрежно взъерошить как Джиджи Хадид.

Ранее OBOZ.UA писал, как повторить одну из самых популярных стрижек 2025 года.

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