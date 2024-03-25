Прямо в сердце: 5 самых стильных головных уборов на весну и лето 2024

Головные уборы – это не просто защита от ветра или палящего солнца! Это – модные аксессуары, которые вносят в образы интересные акценты. Убедитесь в этом, дополнив классический костюм федорой или платье А-силуэта – вязаной панамой. Еще один бонус: если не прогадаете с фасоном и цветом аксессуара, то сделаете свои черты лица и оттенок волос выразительнее.

На какие головные уборы стоит делать ставку весной и летом 2024 года? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Повязка

Хотите утеплить уши и при этом не портить прическу? Стилизуйте свой лук вязаной или трикотажной повязкой. Однако помните, что лучше всего этот аксессуар подойдет к легким, не перегруженным образам. Например, ко льняному oversize-костюму или хлопковому платью.

2. Берет

Сразу подумали о стиле парижанок? Не зря! Береты действительно часто дополняют романтические аутфиты этих красавиц. В 2024 году актуальны как монохромные, так и с рисунками изделия. Например, клетчатые, гусиные лапки или с анималистическим принтом. Еще из важного: этот аксессуар можно носить не только с элегантными нарядами, но и с джинсами прямого кроя и свитером или с палаццо и водолазкой.

3. Платок

Наденьте вещи в нейтральной палитре и лаконичного кроя. Далее повяжите на голову принтованый шелковый платок. Ваш образ с ноткой шарма готов! Если станет жарко, закрепите аксессуар на шее, сумке или вместо ремня.

4. Бейсболка

Это – один из самых универсальных головных уборов на весну и лето. Бейсболка одинаково удачно дополняет как классику или streetstyle, так и романтические или деловые образы. Советуем обратить внимание на изделия из кожи, плюшевой ткани, фетра или денима.

5. Федора и канотье (boater hat)

Если хотите выделиться из толпы, то носите федору (фетровую шляпу с тремя вмятинами на тульи) или канотье (французская шляпа жесткой формы с цилиндрической тульей и прямыми полями). Наиболее органично они будут выглядеть со строгими костюмами или платьями в стиле Old Money.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти трендовых вариантах верхней одежды на весну 2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!