Никогда не выйдут из моды: 5 вариантов верхней одежды на весну-2024

Уже сейчас дизайнеры активно обновляют свои коллекции, чтобы модницы успели подготовиться к весне-2024. Особенно это касается верхней одежды. Конечно, вы можете пополнить гардероб самыми свежими фасонами, а можете "подсмотреть", какие из них долго не покидают тренды. Точно не прогадаете, если наденете классический тренч, куртку-сафари или бомбер без лишних элементов декора.

Какие еще модели верхней одежды прекрасно впишутся в весенние аутфиты? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Пальто прямого кроя

Почему не приталенные пальто? Во-первых, они уже неактуальны. Во-вторых, именно прямые более универсальны: удачно комбинируются как со smart-casual, так и с классическим стилем. Не ограничивайтесь базовой палитрой. Выберите изделие в фисташковом, нежном или грязно-голубом, шоколадном, изумрудном или глубоком бордовом цвете.

2. Пуховой жилет

Это – идеальное решение для прохладных весенних дней. Такая верхняя одежда невесома, не сковывает движения и "держится" в трендах не один десяток лет. Жилет можно носить с флисовыми кофтами, рубашками, свитерами, худи и даже с casual-платьями. Советуем делать ставку на монохромные модели в классических или пастельных цветах.

3. Кожаная куртка

Если хотите, чтобы эта вещь прослужила вам не один сезон, обращайте внимание на лаконичные модели: прямого кроя, из плотного материала и без узоров или избыточного декора. Забудьте про игривую бахрому в духе вестернкор, цвет металлик, винтажные потертости и т.д. Ведь все эти модные "фишки" довольно быстро станут старомодными.

4. Кожаный плащ или тренч

Оба варианта – вечная классика. Какие изделия следует выбрать, если не хотите "слиться" с массой? Точно не советуем носить те, что с контрастными пуговицами, асимметричны, укорочены или с длиной до середины икроножных. Чем проще дизайн и крой – тем лучше. А вот интересно и "дорого" будут выглядеть плащи и тренчи в грязно-голубом, графитовом, карамельном, кирпичном или грязно-зеленом цвете.

5. Куртка из денима

Здесь тоже важно не перестараться с "креативом". Джинсовые куртки с необработанными краями, рваными элементами, потертостями или дешевой фурнитурой лучше заменить на классические изделия, похожие на рубашку из плотного материала. Крой может быть прямым или слегка свободным, а цвет – как синим или черным, так и графитовым, шоколадным или пастельным (именно эти краски хорошо дополняют любой аутфит).

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