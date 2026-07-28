Прямо с подиума: 5 самых модных платьев 2026 года, которые покорили модные показы

В наше время модные тенденции очень быстро сменяют друг друга, однако в этом бешеном потоке сумели сохранить популярность платья. Они стали "главными героями" показов большинства мировых брендов, а дизайнеры предложили кардинально разные фасоны, чтобы удовлетворить требования даже самой взыскательной аудитории.

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Во время демонстрации коллекций весна/лето 2026 на подиумах появлялись как нежные платья с цветочным принтом, так и более драматичные готические модели, которые определенно стоят того, чтобы пополнить ваш гардероб. Редакторы Vogue собрали пять актуальных трендов этого сезона.

Многослойные платья

Многослойность стала одним из главных модных хитов 2026 года, поэтому неудивительно, что многие дизайнеры взялись переосмысливать ее по-своему. Бренд Miu Miu, например, сделал изюминкой летней коллекции элегантные "фартуки" поверх длинных рубашек и пуловеров, а вот Rick Owens гармонично соединил белоснежное платье с невесомым бежевым топом и укороченным жакетом.

Белые платья

В жаркое время года белое платье действительно является незаменимым элементом гардероба. Оно будет великолепно смотреться как во время утренних прогулок, так и на ночных вечеринках, а главное – не диктует никаких правил. Этим летом в моду вошли как экстравагантные фасоны с воланами, так и классические мини-платья.

Платья с драпировкой

Вдохновившись эстетикой Древней Греции, дизайнеры мировых брендов представили на подиумах платья, покрытые небрежными складками по всей длине. Такой силуэт может гармонично подчеркнуть фигуру или, наоборот, создать "преувеличенный" объем, чтобы ваш образ выглядел более стильно.

Платья в стиле "темной романтики"

Коллекции весна/лето 2026 года отличались необычной эстетикой: вместо привычных легких меланхоличных платьев, на подиуме были представлены total black фасоны с длинными юбками в стиле бохо.

Платья с цветочным принтом

В этом сезоне стоит забыть о романтичных цветочных узорах, ведь главным трендом стали яркие платья с объемными, а порой даже гиперреалистичными принтами.

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