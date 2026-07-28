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Прямо с подиума: 5 самых модных платьев 2026 года, которые покорили модные показы

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
2,2 т.
Платья стали 'главными героями' модных показов коллекций весна/лето 2026
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В наше время модные тенденции очень быстро сменяют друг друга, однако в этом бешеном потоке сумели сохранить популярность платья. Они стали "главными героями" показов большинства мировых брендов, а дизайнеры предложили кардинально разные фасоны, чтобы удовлетворить требования даже самой взыскательной аудитории.

Во время демонстрации коллекций весна/лето 2026 на подиумах появлялись как нежные платья с цветочным принтом, так и более драматичные готические модели, которые определенно стоят того, чтобы пополнить ваш гардероб. Редакторы Vogue собрали пять актуальных трендов этого сезона.

Многослойные платья

Многослойность стала одним из главных модных хитов 2026 года, поэтому неудивительно, что многие дизайнеры взялись переосмысливать ее по-своему. Бренд Miu Miu, например, сделал изюминкой летней коллекции элегантные "фартуки" поверх длинных рубашек и пуловеров, а вот Rick Owens гармонично соединил белоснежное платье с невесомым бежевым топом и укороченным жакетом.

Многослойность – главный тренд этого сезона

Белые платья

В жаркое время года белое платье действительно является незаменимым элементом гардероба. Оно будет великолепно смотреться как во время утренних прогулок, так и на ночных вечеринках, а главное – не диктует никаких правил. Этим летом в моду вошли как экстравагантные фасоны с воланами, так и классические мини-платья.

Белые платья стали хитом лета 2026 года

Платья с драпировкой

Вдохновившись эстетикой Древней Греции, дизайнеры мировых брендов представили на подиумах платья, покрытые небрежными складками по всей длине. Такой силуэт может гармонично подчеркнуть фигуру или, наоборот, создать "преувеличенный" объем, чтобы ваш образ выглядел более стильно.

Платья с драпировкой выглядят эффектно

Платья в стиле "темной романтики"

Коллекции весна/лето 2026 года отличались необычной эстетикой: вместо привычных легких меланхоличных платьев, на подиуме были представлены  total black фасоны с длинными юбками в стиле бохо.

Готические платья покорили подиумы

Платья с цветочным принтом

В этом сезоне стоит забыть о романтичных цветочных узорах, ведь главным трендом стали яркие платья с объемными, а порой даже гиперреалистичными принтами.

Цветочный принт обрел новый облик

Ранее OBOZ.UA рассказал о семи самых модных фасонах юбок этого лета, которые помогут создать актуальные образы.

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