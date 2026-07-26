Какие юбки в моде этим летом: беспроигрышные модели

В летний сезон юбки традиционно становятся одной из главных частей женского гардероба. В 2026 году модные бренды сделали ставку на лёгкие ткани, интересные силуэты и сочетание комфорта с эффектными деталями.

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На подиумах можно было увидеть как возвращение популярных фасонов прошлых десятилетий, так и современные интерпретации классики. Стилисты назвали семь моделей юбок, которые помогут создать актуальные летние образы.

Юбки с бахромой

Бахрома вновь оказалась среди главных трендов сезона. Такие юбки давно стали частью фестивальной моды, а теперь активно появляются и в повседневных коллекциях ведущих брендов.

Чтобы образ выглядел гармонично, дизайнеры советуют сочетать юбку с бахромой с простыми базовыми вещами – свободными рубашками с коротким рукавом, однотонными футболками или атласными топами. Такой контраст позволяет сделать бахрому главным акцентом.

Юбки-водопады

Юбки-водопады получили свое название благодаря каскадным слоям ткани, напоминающим потоки воды. Обычно они короче спереди и длиннее сзади, что придает силуэту лёгкость и динамику.

Лучше всего этот фасон смотрится в однотонном исполнении. Рекомендуется дополнять его приталенными блузками, майками или лаконичными рубашками, чтобы сохранить баланс между объемом и сдержанностью.

Юбки с заниженной талией

Мода 2000-х продолжает возвращаться, и этим летом снова актуальными стали юбки с заниженной посадкой. Чаще всего дизайнеры предлагают модели длины мини или миди.

Такие юбки хорошо сочетаются с ремнями, футболками-поло, рубашками и легкими блузами. Обувь можно выбирать в зависимости от случая – как плоские сандалии, так и босоножки или туфли на каблуках.

Юбки-баллоны

Объемные юбки-баллоны остаются одними из самых ярких трендов лета. В новом сезоне они преимущественно представлены в универсальной длине миди.

Для более сдержанного образа их рекомендуют носить с приталенными жакетами или классическими блузками. Тем, кто любит экспериментировать, стилисты советуют сочетать такие юбки с укороченными или полупрозрачными топами.

Юбки с цветочным принтом

Цветочный принт традиционно остается символом весенне-летнего сезона. В 2026 году особенно актуальными будут как полностью цветочные комплекты, так и сочетание яркой юбки с однотонным верхом.

Главное правило – гармонично сочетать цвета, чтобы образ выглядел целостным и стильным.

Асимметричные юбки

Асимметричный крой по-прежнему пользуется популярностью. Необычные подолы, драпировка и многослойность придают даже простой однотонной юбке современный вид.

Чтобы сбалансировать сложный силуэт, стилисты рекомендуют выбирать максимально лаконичный верх: топы без рукавов, модели с открытыми плечами или классические блейзеры.

Юбки-карандаши

Классическая юбка-карандаш давно перестала быть исключительно элементом офисного гардероба. В новом сезоне она стала универсальной основой для создания как деловых, так и повседневных или вечерних образов.

Особенно эффектно такая модель смотрится в сочетании с объемными блузками, драпированными топами или короткими структурированными жакетами. Контраст между приталенным низом и свободным верхом делает силуэт элегантным и современным.

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