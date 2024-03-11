Простые лайфхаки сделают лицо моложе: как достичь максимального эффекта

Контурирование – это мощная техника макияжа, которая может визуально омолодить лицо, сделав его утонченным и сияющим. Секрет состоит в том, чтобы подчеркнуть ваши лучшие черты, например скулы, глаза, линию челюсти и т.д.

Коррекция с помощью косметических средств помогает скрыть недостатки и сформировать нужные формы носа, щек, лба и подбородка. Специалист Кейси Патерсон рассказала, как с помощью света и теней достичь идеальных контуров, которые придадут коже природного сияния.

Лайфхак 1

Контурирование состоит в том, чтобы визуально вытягивать лицо вверх. Прежде всего следует наносить крем или пудру прямо над скулами, чтобы получить изящный финиш. Петерсон также советует не обходить вниманием румяна, но наносить их лучше не на щеки, а на высокие точки скул.

Лайфхак 2

Подводка для глаз поможет создать выразительный акцент. Следует отказаться от толстых насыщенных линий, перекрывающих верхнее веко. Идеальной будет тонкая линия, которая слегка уходит вверх от внешней стороны глаза. Вытянуть "хвостик" можно также тенями.

Лайфхак 3

Используйте переходный оттенок теней для век. Это также поможет скрыть морщины и нависшую кожу.

"Создайте иллюзию складки век, использовав переходный оттенок теней, который на 2 оттенка глубже вашего тона кожи", – посоветовала Петерсон. Что касается туши, то лучше выбрать щеточки, создающие объем, которые помогут сделать взгляд глубоким и насыщенным.

В целом, лучше делать легкий макияж, поскольку в случае со зрелой кожей следует избегать тяжелых тональных кремов – эти средства оседают в морщинах и визуально добавляют возраст.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 "возрастных" ошибках в макияже, которые только подчеркивают морщинки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.