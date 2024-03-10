Подчеркивают морщины и делают старше: 7 'возрастных' ошибок в макияже

Макияж может прекрасно освежать лицо, придавая ему моложавый вид. А может и наоборот – подчеркивать возрастные изменения, если вы будете допускать определенные ошибки.

OBOZ.UA решил поинтересоваться, какие именно ошибки делают лицо визуально старшим. И как можно их избежать или исправить. Вот что визажисты называют неправильным в макияже для зрелой кожи.

Не использовать праймер

Праймер позволяет словно размыть поры кожи и сгладить морщинки. Он выравнивает текстуру и позволяет нанести макияж более ровно, не подчеркивая возрастных изменений. Можно выбирать средство под ваши потребности – увлажняющее, питательное, с защитой от солнца и т.д. Наносите его под тональную основу и она лучше ляжет, дольше будет держаться и не будет скатываться.

Злоупотреблять тональным кремом

Цель тонального крема – просто выровнять тон лица, скрыть пятна и красноту. Но он не должен заменять корректор и консилер, способные полностью перекрывать такие недостатки. Выбирайте тональный крем строго под цвет своей кожи, наносите его небольшое количество и хорошо растушевывайте. Тогда он будет лежать лучше и не потрескается в мимических морщинках.

Плохо растушевывать

С возрастом тщательное растушевывание становится все более важным приемом макияжа. Оно позволяет сделать лицо визуально более гладким и сияющим. Не оставляйте четких линий между разными продуктами, если хотите выглядеть моложе.

Использовать темные тени

С годами веки опускаются, что немного усложняет нанесение теней для век. Некоторым женщинам кажется, что можно визуально компенсировать этот нюанс, скрыв его с помощью темных теней. Но правда в том, что они сработают наоборот. Если хотите получить более сияющий и открытый взгляд, выбирайте светлые оттенки. Если вам хочется именно драматического эффекта в макияже, тогда нарисуйте стрелки на верхних веках.

Пропускать макияж бровей

Кажется, что весь мир сошел с ума из-за бровей. Но на самом деле это не просто погоня за модой, а действительно эффективный прием, который позволит сделать черты лица более четкими. Оформление бровей может быть единственным, что вы сделаете со своим лицом, а эффект при этом будет, как от полного дневного макияжа. Просто возьмите карандаш для бровей подходящего вам оттенка, и заполните участки, на которых нет волосков. При этом соблюдайте свою естественную форму – она будет для вас наиболее гармоничной.

Наносить темную подводку на нижнюю водную линию

Нанесение черной или коричневой подводки на водную линию нижнего века может сделать взгляд слишком тяжелым. К тому же такой макияж привлекает внимание к темным кругам и другим изменениям цвета кожи вокруг глаз. Лучше заменить темную подводку нюдовой или белой – это поможет визуально сделать глаза более сияющими и яркими.

Краситься очень темной помадой

Как и подводка для глаз, темная помада может создать ненужный контраст с кожей, подчеркнуть ее недостатки. А еще она способна затекать в тоненькие морщинки вокруг губ. Лучше обведите губы нюдовым карандашом и воспользуйтесь помадой нейтрального цвета, а сверху добавьте каплю блеска для объема.

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