Пространство свободы: Виктория Гресь открыла шоурум в Киеве и представила капсулу KIMONO by GRES

Украинский дизайнер Виктория Гресь, чьи коллекции всегда выходят за рамки модных трендов, представила капсулу KIMONO by GRES. Открытие состоялось в ее новом шоуруме закрытого формата в самом центре Киева.

По ее словам, это не магазин и не подиум – это территория личного контакта и взаимопонимания, где одежда становится способом самовыражения и обмена творческой энергией, а каждый образ – произведением искусства. Как сообщает пресс-служба дизайнера, при создании новой коллекции она вдохновилась некогда безупречным кроем кимоно, переосмыслила его феномен и сделала символом комфорта, свободы и уверенности современной женщины.

Кимоно в творчестве Виктории – это не просто одежда, это ответ на вызовы времени, которое требует от нас максимально точного выбора, уникальности, эстетики и самовыражения. Война заставила нас измениться, сосредоточиться, искать новые смыслы, но не отказаться от своей идентичности, эмоциональности, целей и мечтаний. От желания видеть, чувствовать красоту и жить в ней. KIMONO by GRES – это свобода и красота в каждой линии, каждом стежке, каждой детали.

"Кимоно – это одежда, в которой чувствуешь себя богиней", – эти слова Виктории стали современной фэшн-идиомой.

KIMONO by GRES – отныне не просто название капсулы, это сформированное направление искусства от Виктории Гресь, которое дизайнер намерена развивать и совершенствовать. От домашней одежды до эффектных пальто, от шелка до вискозы и шерсти, от композиций с джинсами до вечерних туалетов – каждая модель создается с ювелирной точностью и уважением к традиционному крою, но при этом неповторима и выразительна.

Виктория Гресь – одна из первых, кто ввел кимоно в украинскую моду, превратив его в универсальный и удобный элемент гардероба. Оно легко адаптируется к любому стилю – от повседневного до вечернего, от делового до сценического.

Философия кимоно, по словам дизайнера, идеально соответствует духу времени: современная женщина живет в стремительном ритме, ищет комфорт, свободу и эстетику.

"Я хожу в кимоно дома и выхожу в кимоно в мир. Это одежда, в которой комфорт и красота живут в идеальном балансе", – говорит Виктория.

Капсула KIMONO by GRES продолжает историю дизайнерских поисков Виктории Гресь, в которых сочетаются традиция и современность. Мода над временем, мода вне трендов – принципы, превращающие ее изделия в любимые вещи, которые прекрасно носятся по 10–15 лет!

Новый шоурум Виктории Гресь – камерное пространство, где царит не суета, а диалог и магия прикосновения. Сегодня, во время войны, Виктория Гресь не стремится к масштабным показам и громким релизам. Ее выбор – диалог и взаимообмен хорошими эмоциями. Здесь важна синергия между создателем и человеком, который пришел не за очередной модной вещью, а за вдохновением и настроением. Поэтому каждая встреча в шоуруме – это не продажа, а совместный творческий процесс. Здесь не демонстрируют одежду – здесь слушают и слышат.

"Я не делаю коллекции ради тренда. Я делаю вещи, которые можно любить", – признается Виктория.

KIMONO by GRES – это одежда для внутренне свободных, для тех, кто всегда в движении, для тех, кто живет, а не существует. И для тех, кто выбирает не сиюминутный эффект, а ищет и создает смыслы.

