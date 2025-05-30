Талантливые дизайнеры работают, но есть нюанс: легенда моды Виктория Гресь назвала причину, почему украинские бренды не распространены за рубежом

Несмотря на многочисленные упоминания об украинских дизайнерах в контексте мировых фэшн-событий, присутствие украинской моды на глобальной арене остается фрагментарным. Украинские художники периодически появляются на подиумах, их изделия одевают западные звезды, а социальные сети создают иллюзию полноценной интеграции в мировую fashion-индустрию. Однако, как отмечает известный дизайнер Виктория Гресь, это скорее исключения, чем свидетельство стабильной системы.

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Она не приуменьшает заслуг коллег, но подчеркивает: без производственной инфраструктуры и индустриальной базы, без профессиональной команды государственной поддержки украинская мода обречена оставаться в статусе "периодического явления", а не постоянной силы на мировой арене. Об этих деталях Виктория Гресь рассказала OBOZ.UA.

Как отмечает дизайнер, после распада СССР Украина имела все шансы выстроить собственную модную экосистему. Ведь именно она была одной из ведущих текстильных республик: десятки швейных фабрик, опытные кадры, техническая база. В Киеве и Львове работали Дома моделей – хотя и советского формата, но с квалифицированными специалистами. Однако вместо модернизации и трансформации легкой промышленности в модную индустрию, страна потеряла практически все.

"Все площади фабрик пустили с молотка под застройку и даже не под реновацию (конечно, это дорого, да и кому нужны фабрики в центре городов?). Но распродавая оборудование за копейки и сжигая лекальные базы, накопившиеся за годы работы, прицепом уничтожили и целый класс специалистов высокого ранга – инженеров, механиков и т.д. Сейчас это просто золотой фонд, и у меня есть ощущение, что их осталось уже десяток на всю Украину! Конечно, их хронически не хватает. Потому что модная индустрия – это не только идея, и не только дизайнер. Это огромный механизм, в котором далеко не второстепенные и эпизодические роли выполняют портные, швеи, конструкторы и т.д.", – отметила Виктория Гресь.

Отдельная проблема – фейки и "теневые бренды", которые маскируются под модную продукцию, но на самом деле не имеют ничего общего с дизайном. В 1990-х и 2000-х годах многие уцелевшие швейные цеха начали работать на рынки РФ, в том числе харьковские производства. Они создавали большие партии одежды для перепродажи – быстро, дешево, без амбиций. Как отмечает модельер, ужгородская фабрика "Парада" смогла переориентироваться и сегодня работает на известные европейские бренды, но собственного имени в модной индустрии она не имеет. Это примеры, когда есть производство, но нет моды.

"Сегодня украинские дизайнеры работают преимущественно в нишевом сегменте. У многих есть свой голос и уникальный стиль, некоторые опираются на глубокие культурные коды и традиции. Но в целом отсутствует системная поддержка и государственная, и бизнесовая. Масштабирование требует инвестиций, маркетинговых решений, профессиональных команд, шоурумов за рубежом – всего этого либо нет, либо хронически не хватает. Поэтому большинство даже самых талантливых и успешных модельеров работают, больше ориентируясь "на своих", иногда используя шанс выполнить заказ для клиентов "оттуда", – пояснила дизайнер.

Однако есть и исключения. Некоторые украинские бренды регулярно одевают мировых знаменитостей, их отмечают в Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel. Но даже это не гарантирует стабильного спроса и устойчивого развития.

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