Проходить 10 000 шагов в день и не есть после 18:00: фитнес-тренер Виктор Мандзяк опроверг популярные мифы о похудении

Тема похудения набирает значительной популярности накануне летнего сезона. В сети появляется множество комментариев от экспертов или обычных пользователей, где рассказывается о лайфхаках, которые помогут быстро избавиться от лишнего веса. Украинский фитнес-тренер Виктор Мандзяк опроверг самые популярные мифы, появляющиеся среди этих советов.

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Не обязательно проходить 10 000 шагов каждый день, а поужинать можно в семь вечера. Нутрициолог развенчил фейки о похудении в своем интервью для "Балючі теми".

Есть после 18:00 можно

Виктор Мандзяк объяснил, что наш организм сжигает 75% калорий в спокойном состоянии: "Когда вы ложитесь спать, не работают только ваши мышцы, а все тело, как печка".

По его словам, вы можете поужинать и в 21:00. Главное не делать ночных перекусов, ведь это может превратиться в расстройство пищевого поведения.

"Наш организм специально на ночь повышает уровень гормона сытости лептина, чтобы мы были сыты. Когда человек просыпается ночью и ест, это не нормально", – рассказал эксперт.

Проходить 10 000 шагов каждый день полезно, но не обязательно

Фитнес-тренер отметил, что 7000 шагов в день – минимальный показатель активности, оказывающий положительное влияние на здоровье и фигуру человека. Он добавил, что отсутствие ходьбы не будет влиять на набор веса: "Теоретически, человек может вообще не двигаться. Если он не будет переедать, он не будет набирать лишние килограммы".

Пить 2 литра воды в день не нужно

Виктор Мандзяк рассказал, что распространенный миф о необходимых организму 2 – 2,5 литрах воды ежедневно возник в результате исследований, показавших, что такой объем жидкости, в среднем, человек теряет в течение суток. В результате произошла подмена понятий.

"Нам говорят, что мы должны пить два с половиной литра воды, а на самом деле мы должны получать около 2,5 литров воды из разных источников", – пояснил тренер.

По его подсчетам, примерно 300 грамм воды образует наш организм во время биохимических процессов, 700 грамм мы получаем с продуктами питания, а еще 700 – с напитками. То есть, для поддержания баланса жидкости нам необходимо выпить еще 800 мл чистой воды.

Правильные перекусы при похудении допустимы

В холодильнике должны быть продукты из всех групп: овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, крупы, каши, бобовые, орехи и семена. По словам эксперта, питание должно быть максимально разнообразным. Однако, если вы склонны к лишнему весу, лучше не держать дома калорийной пищи.

"Я не против перекуса как запланированного приема пищи. Если у меня между завтраком и ужином будет много времени, а я не успею нормально пообедать, возьму себе яблоко. Это нормально. Я против "пищевой свинства", приема пищи по импульсу", – отметил Виктор Мандзяк.

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