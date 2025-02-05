Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Консилер является незаменимой вещью для макияжа, которая должна быть в косметичке каждой женщины. Это маскирующее средство помогает скрыть разные недостатки, с которыми не справится тональный крем.

Видео дня

Мало кто знает, но продукт можно использовать и для других целей. Профессиональный визажист Estée Lauder Патрик Лоренц назвал французскому журналу Сosmopolitan пять способов нанесения консилера, о которых многие не догадывались.

Исправить неправильный оттенок тональной основы

Если ваш крем оказался слишком темным, то это не означает, что нужно бежать в магазин за новым. Исправить ситуацию поможет консилер.

"Для этого нанесите его на середину лба, верхнюю часть скул, переносицу, арку Купидона и на подбородок. Мы также добавляем немного консилера в районе челюсти и растушевываем кистью или спонжем, – посоветовал визажист. – Это позволяет добиться контурирования слишком темной тональной основы и осветлить остальную часть лица".

Слишком яркие румяна

Если вы перестарались, когда пытались сделать щеки розовыми, то паниковать тоже не стоит. Консилер позволит смягчить цвет.

"Просто нанесите две-три точки поверх румян, а затем растушуйте пальцем, чтобы получить красивый, суперестественный цвет", – отметил Лоренц.

Для Смоки Айз

Такой макияж является крайне популярным, но если вы не привыкли или не умеете его делать, то эффекта довольно сложно добиться. Лоренц советует пустить в ход консилер, чтобы облегчить себе задачу.

"Я смешиваю черный карандаш с небольшим количеством консилера на тыльной стороне ладони, а затем наношу эту кремовую текстуру пальцем на подвижное веко, – порекомендовал он. – Это дает очень красивый дымчатый эффект. Завершает образ растушевка кистью складки века и нанесение теней".

Для смягчения цвета помады

Если вы взяли слишком темную помаду, то в этом случае консилер позволит смягчить оттенок.

"Просто смешайте ее с небольшим количеством консилера, чтобы смягчить оттенок, – посоветовал он. – Затем нанесите средство пальцем для создания естественного эффекта".

Точные контуры

Лоренц рекомендует после нанесения макияжа растушевать консилер на надбровной дуге для коррекции. То же самое можно проделать вокруг губ и в районе стрелок на глазах.

Ранее OBOZ.UA писал о самых горячих трендах 2025 года в макияже, которые вызовут ностальгию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!