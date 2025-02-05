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Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Мария Рагуткина
Lady Oboz
2 минуты
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Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Консилер является незаменимой вещью для макияжа, которая должна быть в косметичке каждой женщины. Это маскирующее средство помогает скрыть разные недостатки, с которыми не справится тональный крем.

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Мало кто знает, но продукт можно использовать и для других целей. Профессиональный визажист Estée Lauder Патрик Лоренц назвал французскому журналу Сosmopolitan пять способов нанесения консилера, о которых многие не догадывались.

Исправить неправильный оттенок тональной основы

Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Если ваш крем оказался слишком темным, то это не означает, что нужно бежать в магазин за новым. Исправить ситуацию поможет консилер.

"Для этого нанесите его на середину лба, верхнюю часть скул, переносицу, арку Купидона и на подбородок. Мы также добавляем немного консилера в районе челюсти и растушевываем кистью или спонжем, – посоветовал визажист. – Это позволяет добиться контурирования слишком темной тональной основы и осветлить остальную часть лица".

Слишком яркие румяна

Если вы перестарались, когда пытались сделать щеки розовыми, то паниковать тоже не стоит. Консилер позволит смягчить цвет.

"Просто нанесите две-три точки поверх румян, а затем растушуйте пальцем, чтобы получить красивый, суперестественный цвет", – отметил Лоренц.

Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Для Смоки Айз

Такой макияж является крайне популярным, но если вы не привыкли или не умеете его делать, то эффекта довольно сложно добиться. Лоренц советует пустить в ход консилер, чтобы облегчить себе задачу.

"Я смешиваю черный карандаш с небольшим количеством консилера на тыльной стороне ладони, а затем наношу эту кремовую текстуру пальцем на подвижное веко, – порекомендовал он. – Это дает очень красивый дымчатый эффект. Завершает образ растушевка кистью складки века и нанесение теней".

Для смягчения цвета помады

Если вы взяли слишком темную помаду, то в этом случае консилер позволит смягчить оттенок.

"Просто смешайте ее с небольшим количеством консилера, чтобы смягчить оттенок, – посоветовал он. – Затем нанесите средство пальцем для создания естественного эффекта".

Точные контуры

Профессиональный визажист назвал пять способов нанести консилер, о которых вы могли не догадываться

Лоренц рекомендует после нанесения макияжа растушевать консилер на надбровной дуге для коррекции. То же самое можно проделать вокруг губ и в районе стрелок на глазах.

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