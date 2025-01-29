Названы самые горячие тренды в макияже, которые вызовут у вас ностальгию

Самые горячие тренды в макияже вызовут ностальгию у модниц по всему миру. Популярными в 2025 году вновь будут разноцветные тени и универсальная помада.

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Новые тренды позволят поэкспериментировать над своей внешностью и добавить свежести образу. Также можно будет выбрать для себя что-то сдержанное, если этого требуют обстоятельства, передает Аnabel Мagazine.

Светло-голубые тени снова в моде

Такой экстравагантный макияж был популярным в 1960-х и в начале 1990-х годов. Теперь тени Icy Eyeshadow снова возвращаются в моду, оставляя позади все предубеждения, которые сопровождали этот оттенок годами.

Цвет идеально подходит к весенним образам, и отлично смотрится с синими джинсами и белыми майками. Тени позволят освежить макияж и придать вашему луку изюминку.

Рок-макияж

У многих черная подводка ассоциируется с панк-стилем или готикой. Однако такой вид макияжа не обязательно должен сопровождаться косухами с заклепками и волосами, собранными в гребень. Подведенные глаза отлично смотрятся и в повседневной жизни, и для выхода в свет вечером. Роковой макияж придает образу драматичность, а глазам – дополнительную выразительность.

Цвет заката

Оранжевых теней, как и голубых, не нужно бояться в 2025 году. Они придадут макияжу теплый оттенок и красиво подчеркнут цвет глаз.

Розовые губы

Помады и блески розового оттенка считаются очень романтичными. Универсальность цвета заключается в том, что он прекрасно подходит под все оттенки кожи, а также идеально смотрится под любой образ как днем, так и вечером.

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