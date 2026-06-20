Привлекают к себе внимание: 8 "некрасивых" цветов маникюра, которые сейчас в тренде

Не все модные цвета маникюра должны быть нежными и безупречно красивыми. В 2026 году в трендах оказались оттенки, которые ещё недавно можно было бы назвать странными или даже "уродливыми".

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Они не всегда производят впечатление классической красоты, зато точно привлекают внимание. Именно такие цвета, по словам экспертов, стали одними из самых интересных в маникюрных трендах.

Глянцевый мох

Моховый зеленый – один из тех цветов, которые сложно назвать классически красивыми. Но на ногтях он создает такой интересный эффект.

В 2026 году этот оттенок рекомендуют носить не матовым и приглушенным, а с блеском, глянцем или легким шиммером. Такой маникюр особенно хорошо подходит для лета, когда хочется естественных цветов, но без банальной пастели. Глянцевый мох освежает образ, придает ему нестандартность и точно не теряется на руках.

Пряная горчица

Если нежный сливочно-желтый кажется слишком мягким или сладким, стоит обратить внимание на горчичный. Это насыщенный желтый оттенок с теплым, слегка пряным подтоном.

Он не так явно милый, как пастельный желтый, зато обладает большим характером. Горчичный маникюр остается ярким, но не выглядит детским. В нем есть и солнечность, и легкая резкость. Такой цвет хорошо подходит тем, кто хочет тёплый маникюр, но не любит слишком нежные или "кукольные" оттенки.

Изюмный

Еще один трендовый "некрасивый" цвет – изюмный. Это глубокий коричнево-фиолетовый оттенок, напоминающий сухофрукты, темную сливу и моду 1990-х.

Именно возвращение эстетики 90-х сделало такие цвета снова актуальными. Изюмный цвет производит сдержанное, немного мрачное, но очень стильное впечатление.

Голографический бежевый

Бежевый маникюр обычно ассоциируется с классикой, спокойствием и минимализмом. Но голографический бежевый – это совсем другая история.

Его основа может быть коричневато-бежевой или кремовой, а сверху – мерцающий разноцветный блеск, который меняется в зависимости от освещения. Благодаря этому цвет одновременно остается нейтральным и выглядит необычно.

Серо-голубые оттенки

Яркий синий и нежно-голубой давно стали привычными цветами для тёплого времени года. Но в 2026 году в тренде другая версия синего – приглушенный, сероватый, словно немного задымленный. Такой оттенок может напоминать бетон, пасмурное небо или синий цвет, смешанный с серым. На первый взгляд он кажется не слишком "маникюрным", но на ногтях дает неожиданно стильный эффект.

Лососевый розовый

Для тех, кто не любит фуксию, нежно-розовый или классический baby pink, есть лососевый розовый. Это оттенок между розовым и оранжевым, который кажется теплее и сложнее, чем обычный розовый маникюр.

Он может показаться немного неоднозначным: не совсем розовый, не совсем коралловый, не совсем персиковый. Но именно эта неопределенность делает его модным. Особенно интересно лососевый раскрывается в полупрозрачном jelly-финише. Тогда маникюр становится более легким, сочным и современным.

Глазурованная олива

Оливковый и фисташковый цвета уже несколько сезонов остаются популярными весной и летом. Но на этот раз стоит обратить внимание не на яркую зелень, а на бледный, слегка выцветший оливковый оттенок с глянцевым или "глазурованным" покрытием.

Такой оттенок неожидан для тёплого времени года, когда большинство выбирает розовые, сиреневые, цветочные или пастельные цвета. Именно поэтому он и привлекает внимание.

Мягкий лиловый

Лиловый – еще один оттенок, который возвращает эстетику 90-х. Его можно описать как розово-фиолетовый цвет с коричневыми нотками. Благодаря этому он кажется более естественным и приглушенным, чем обычный сиреневый или розовый.

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