Как сделать французский маникюр еще красивее: трендовый дизайн
Французский маникюр считается одним из "вечных" дизайнов, которые никогда не выйдут из моды из-за своей элегантности, сдержанности и изысканности. Но даже его можно отлично освежить, не прибегая при этом к чрезмерной креативности.
Как пишет издание Myself, в этом сезоне распространяется тренд French Glow, который предполагает блестящее топовое покрытие для френча. При этом дизайн сохраняет все свои классические черты, но приобретает свежий и оригинальный вид. И вот как можно сделать модный в этом сезоне блестящий френч.
Как выглядит French Glow
Само название этого свежего тренда намекает, что перед нами модификация хорошо известной классики. Однако теперь френч становится заметно блестящим. Нейтральная основа и акцентный белый кончик в придачу получают экстрапорцию блеска. Тем, кто хоть немного интересуется ногтевой индустрией, дизайн French Glow напомнит сочетание классического френча и мыльного маникюра (Soap Nails), который был на пике популярности еще не так давно.
В чем особенность этого дизайна
Главный акцент здесь сознательно делается на глянцевом блеске ногтей, который создает почти гелевый эффект. Нюдовая основа должна быть максимально приближенной к естественному цвету ногтевой пластины, чтобы ваш натуральный ноготь выглядел более ровным и гладким.
Вместо ярко-белого цвета на кончиках в этой современной версии френча используют более приглушенный молочно-белый оттенок. Благодаря этому сам дизайн выглядит более нежно и не отвлекает от главного – яркого блеска. Достичь нужного эффекта поможет правильно подобранное финишное покрытие.
Как повторить этот тренд самостоятельно
Если вы обычно делаете маникюр в салоне, то создание "French Glow" для опытного мастера не составит никакого труда. Если же вы давно хотели попробовать сделать маникюр дома, этот образ просто идеален для старта. К тому же вам не понадобится много материалов. Вот какие шаги вам предстоит выполнить.
- Подготовка. Любой дизайн требует тщательной подготовки, иначе впоследствии на ногтях будут видны все неровности. Поэтому аккуратно отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой и подпилите ногти, придав им желаемую форму. Этот дизайн особенно подходит к коротким ногтям с немного закругленными уголками, однако цветной кончик будет отлично смотреться и на миндалевидной форме. Напоследок возьмите баф и слегка зашлифуйте ногтевую пластину для лучшего сцепления.
- Основа. Нанесите на ноготь дегидратор или праймер, дайте ему высохнуть и после этого больше не прикасайтесь к ногтям руками. Теперь выберите базовое покрытие, цвет которого максимально похож на ваш естественный оттенок ногтей. Аккуратно нанесите его и тщательно высушите.
- Дизайн. Чтобы нарисовать линию френча, вам понадобится молочно-белый лак и тонкая кисточка для нейл-арта. Обмакните кисточку в краску и проведите линию вдоль всего кончика ногтя от одного края к другому. На этом этапе можно подправить мелкие неровности и решить, какой будет ширина френча. Повторите это на всех ногтях и полностью просушите созданный дизайн.
- Блеск. В конце наступает самый важный этап всего процесса – создание блеска. Для этого возьмите высокоглянцевый топ и тщательно покройте им весь ноготь. Осталось дождаться, пока все высохнет и можно наслаждаться роскошным и при этом сдержанным трендовым маникюром.
