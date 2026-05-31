Как сделать французский маникюр еще красивее: трендовый дизайн

Французский маникюр считается одним из "вечных" дизайнов, которые никогда не выйдут из моды из-за своей элегантности, сдержанности и изысканности. Но даже его можно отлично освежить, не прибегая при этом к чрезмерной креативности.

Как пишет издание Myself, в этом сезоне распространяется тренд French Glow, который предполагает блестящее топовое покрытие для френча. При этом дизайн сохраняет все свои классические черты, но приобретает свежий и оригинальный вид. И вот как можно сделать модный в этом сезоне блестящий френч.

Как выглядит French Glow

Само название этого свежего тренда намекает, что перед нами модификация хорошо известной классики. Однако теперь френч становится заметно блестящим. Нейтральная основа и акцентный белый кончик в придачу получают экстрапорцию блеска. Тем, кто хоть немного интересуется ногтевой индустрией, дизайн French Glow напомнит сочетание классического френча и мыльного маникюра (Soap Nails), который был на пике популярности еще не так давно.

В чем особенность этого дизайна

Главный акцент здесь сознательно делается на глянцевом блеске ногтей, который создает почти гелевый эффект. Нюдовая основа должна быть максимально приближенной к естественному цвету ногтевой пластины, чтобы ваш натуральный ноготь выглядел более ровным и гладким.

Вместо ярко-белого цвета на кончиках в этой современной версии френча используют более приглушенный молочно-белый оттенок. Благодаря этому сам дизайн выглядит более нежно и не отвлекает от главного – яркого блеска. Достичь нужного эффекта поможет правильно подобранное финишное покрытие.

Как повторить этот тренд самостоятельно

Если вы обычно делаете маникюр в салоне, то создание "French Glow" для опытного мастера не составит никакого труда. Если же вы давно хотели попробовать сделать маникюр дома, этот образ просто идеален для старта. К тому же вам не понадобится много материалов. Вот какие шаги вам предстоит выполнить.

Подготовка. Любой дизайн требует тщательной подготовки, иначе впоследствии на ногтях будут видны все неровности. Поэтому аккуратно отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой и подпилите ногти, придав им желаемую форму. Этот дизайн особенно подходит к коротким ногтям с немного закругленными уголками, однако цветной кончик будет отлично смотреться и на миндалевидной форме. Напоследок возьмите баф и слегка зашлифуйте ногтевую пластину для лучшего сцепления.

Основа. Нанесите на ноготь дегидратор или праймер, дайте ему высохнуть и после этого больше не прикасайтесь к ногтям руками. Теперь выберите базовое покрытие, цвет которого максимально похож на ваш естественный оттенок ногтей. Аккуратно нанесите его и тщательно высушите.

Дизайн. Чтобы нарисовать линию френча, вам понадобится молочно-белый лак и тонкая кисточка для нейл-арта. Обмакните кисточку в краску и проведите линию вдоль всего кончика ногтя от одного края к другому. На этом этапе можно подправить мелкие неровности и решить, какой будет ширина френча. Повторите это на всех ногтях и полностью просушите созданный дизайн.

Блеск. В конце наступает самый важный этап всего процесса – создание блеска. Для этого возьмите высокоглянцевый топ и тщательно покройте им весь ноготь. Осталось дождаться, пока все высохнет и можно наслаждаться роскошным и при этом сдержанным трендовым маникюром.

