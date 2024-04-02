Привет, розовый и фиолетовый! 8 модных цветов волос на лето 2024

Многие красавицы меняют холодные, нейтральные тона на золотистый блонд и насыщенный шоколад. Колористка Рис Уокер, работавшая с лучшими дизайнерами, такими как Виктория Бекхэм, ожидает, что девушки будут экспериментировать с модными цветами.

"Беззаботный дух сезона позволяет проявить индивидуальность и самовыражение", – рассказала эксперт Bustle. "Ключ в том, чтобы выбрать оттенки, которые дополняют ваш тон кожи и личность, создавая образ, который является одновременно актуальным и уникальным для вас", – добавила она.

Роскошный брюнет

Недавно Хейли Бибер покрасилась в тёплые тона. "Мы увидим переход от суровых тенденций к черному цвету волос и более мягкому брюнетовому оттенку, который теплее и будет переливаться естественными оттенками темного какао", – говорит Швонне Перкинс, мастер-колорист.

Залитый солнцем золотистый блонд

Теплые светлые волосы, имитирующие золотистое сияние солнца, вероятно, станут фаворитом лета 24 года – в отличие от ледяного платинового блонда, которые можно было увидеть этой зимой. "Этот цвет великолепен, потому что он придает объем волосам. Независимо от того, решите ли вы использовать цвет по всей длине или предпочтете блики, теплые тона идеально дополнят ваш основной цвет", – говорит специалист.

Холодная медь

Несмотря на то, что летом, как правило, больше природной эстетики, Уокер прогнозирует, что яркие красные тона останутся в тренде: "Красный обеспечивает тепло и интенсивность волос. Хотя это может быть смелым выбором, добавление мягких бликов, создающих глубокий медно-красный, может создать красивый естественный цвет, дополняющий разные оттенки кожи".

Персиковый

Эксперты ожидают, что персиковые тона будут основными этим летом. Тем более, что персиковый – это цвет года Pantone. Для тех, кто предпочитает отпуск на море, Уокер рекомендует смачивать волосы простой водой перед купанием. "Это помогает вашим волосам впитывать меньше хлора или соленой воды, уменьшая риск выцветания или повреждения цвета", — говорит она.

Фиолетовая фиалка

Для тех, кто не опасается цвета – фиолетовые оттенки станут интересным выбором. "Добавьте процедуры глубокого кондиционирования к своему обычному уходу за волосами, чтобы сохранить увлажненные и здоровые пряди", – советует Уокер.

Лучи солнца

Хотя яркие цвета золотисто-русого также в тренде, более мягкие оттенки являются основным элементом лета. "Этот цвет, пожалуй, самый вневременный для меня, – говорит Уокер. – Блонд естественного вида с мягкими бликами дарит непринужденную пляжную атмосферу лета".

Пастельно-розовый

"Мне всегда нравились веселые пастельные цвета, и я наблюдаю возрождение тенденции "зефирно-розового", – говорит эксперт, вспоминая таких звезд, как Карол Джи, Кайли Дженнер и Меган Фокс. – Это игривый цвет, вызывающий мечтательную эстетику".

Утонченный холодный коричневый

Хотя лето 2024 года, по всей вероятности, запомнится теплыми тонами и красочными оттенками, Уолкер говорит, что один холодный цвет все же будет в тренде: "В последние несколько месяцев все больше клиентов, которые просили холодный коричневый цвет, что придает им шикарный и изящный вид".

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