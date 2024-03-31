Этот цвет волос пахнет весной: почему знаменитости все чаще выбирают кроличий блонд и как он выглядит. Фото
В мире колористики всегда есть тенденции, которые из года в год не теряют популярности что для общества, что для звезд, среди которых свое признание получил кроличий блонд. Его оттенок создает впечатление невесомости, свежести и натуральности, что является идеальным выбором для солнечной весны.
Он достаточно универсален и легок в уходе, поэтому мировые звезды и предпочитают кроличий блонд. Как отмечает Glamour, этот оттенок является более теплым и мягким вариантом классических светлых волос, поэтому в сочетании с бликом яркого солнца он будет игриво переливаться и визуально создаст больший объем.
Кроличий блонд позволяет трансформировать волосы в более светлый цвет без радикальных изменений, что делает их идеальным выбором для тех, кто желает обновить свой вид без значительных усилий. Его отличительной чертой является мягкий переход от натурального тона к светлому, что "сливает" все резкие линии.
"В это время года корни могут казаться немного плоскими, поэтому пора подтянуть их. Это также может сделать ваши волосы более густыми, добавить текстуры и взбодрить", – объясняет колорист Гарриет Малдун.
Звезды, предпочитающие "кроличий" блонд:
Сиенна Миллер
Риз Уизерспун
Марго Робби
Джиджи Хадид
Поппи Делевинь
Кейт Бекинсейл
Кэти Перри
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