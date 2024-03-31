Этот цвет волос пахнет весной: почему знаменитости все чаще выбирают кроличий блонд и как он выглядит. Фото

В мире колористики всегда есть тенденции, которые из года в год не теряют популярности что для общества, что для звезд, среди которых свое признание получил кроличий блонд. Его оттенок создает впечатление невесомости, свежести и натуральности, что является идеальным выбором для солнечной весны.

Он достаточно универсален и легок в уходе, поэтому мировые звезды и предпочитают кроличий блонд. Как отмечает Glamour, этот оттенок является более теплым и мягким вариантом классических светлых волос, поэтому в сочетании с бликом яркого солнца он будет игриво переливаться и визуально создаст больший объем.

Кроличий блонд позволяет трансформировать волосы в более светлый цвет без радикальных изменений, что делает их идеальным выбором для тех, кто желает обновить свой вид без значительных усилий. Его отличительной чертой является мягкий переход от натурального тона к светлому, что "сливает" все резкие линии.

"В это время года корни могут казаться немного плоскими, поэтому пора подтянуть их. Это также может сделать ваши волосы более густыми, добавить текстуры и взбодрить", – объясняет колорист Гарриет Малдун.

Звезды, предпочитающие "кроличий" блонд:

Сиенна Миллер

Риз Уизерспун

Марго Робби

Джиджи Хадид

Поппи Делевинь

Кейт Бекинсейл

Кэти Перри

Ранее OBOZ.UA писал о звездах, которые принципиально не окрашивают седину. Известные личности перестали комплексовать из-за "серебра" в волосах и являются примером для подражания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!