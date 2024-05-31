Привет из 90-х. Желейные босоножки снова возвращаются в моду

Лето славится своими жаркими температурами, поэтому иногда не всегда комфортно ходить в кроссовках и кедах, ведь закрытая обувь в солнечную погоду – не всегда удачный выбор. В этом сезоне прозрачные и максимально открытые босоножки, также известные как "желейные" с 90-х годов, снова становятся трендом. Их можно увидеть на показах дизайнеров, в глянцевых журналах и улицах.

Как пишет Marie Claire, мода на такие сандали вернулась после показа The Row Summer 2024 в Париже. Коллекцию открыли моделью, обувшей резиновые сетчатые босоножки. Особенность этой обуви заключается в материале изготовления – ПВХ-резина: полупрозрачное или непрозрачное вещество, похожее на желе.

Этот вид сандалий универсален для повседневной жизни, однако одеть их на важные встречи или светские мероприятия будет не лучшим выбором. Найти желейные босоножки по своим предпочтениям не создаст сложности, ведь сейчас представлен широкий ассортимент разных его стилей: сандалии, балетки, модели на каблуке и на танкетке.

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