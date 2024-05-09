Самые удачные кеды всех времен: с чем носить конверсы. Образы для вдохновения

Ищете удобную обувь на теплую весну и лето? Кеды – идеальный выбор из-за их тканевой конструкции и отсутствия поролона, который может "парить" ноги. Именно эту обувь можно легко соединить с чуть ли не любым образом и он всегда будет выглядеть гармонично.

Стилистка Инна Гриненко написала в Instagram, что считает Converse и все им подобные "удачными кедами всех времен". Тем более разнообразие цвета этого вида обуви впечатляет, поэтому можно с легкостью подобрать желаемый тон.

"Кажется, с появлением Adidas Samba конверсы просто исчезли с радаров. Но я вам не дам так просто о них забыть, потому что считаю самыми удачными кедами всех времен", – отметила стилистка.

Со штанами-палаццо

С короткой юбкой

С брюками

С длинной юбкой в классическом стиле

Леопардовые штаны

С классическими брюками

Джинсы

Миди-юбки

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