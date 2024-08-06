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Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
2,1 т.
Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Еще со времен английской королевы Виктории было принято надевать белое свадебное платье, однако такие прогрессивные бунтарки как принцесса Монако Шарлин и королева Великобритании Камила решили идти в одну ногу со временем. Говорят, что существуют определенные правила и нормы, которые должны соблюдать королевские особы, прежде чем согласовать дизайн свадебного наряда.

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В их перечень входит белый цвет, консервативное декольте, длинные рукава, прикрывающие плечи. Однако королевские невесты готовы были бросить вызов традициям, пишет HELLO.

Принцесса Евгения

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Принцесса Евгения не только отказалась от традиционной фаты, чтобы продемонстрировать свой шрам во время свадебной церемонии с Джеком Бруксбенко, но и она также надела необычное для монархов второе свадебное платье от американского дизайнера Зака ​​Позена.

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Розовый оттенок был вдохновлен красотой Виндзорского замка и румянцем английской розы. По мотивам прекрасного платья Грейс Келли в фильме 1955 "Поймать вора", дочь Сары Фергюсон вышла в светлом платье со структурированным лифом и накидкой, а также скромными длинными рукавами.

Принцесса Монако Стефания

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Дочь принцессы Грейс и принца Монако Ренье III, принцесса Стефани, вышла замуж за своего бывшего мужа Даниэля Дюкре в 1995 году в бунтарском коротком платье. Стефани, у которой с Дэниелом уже было двое детей, выбрала для церемонии кружевное мини-платье с декольте и прозрачными рукавами. Она надела минимальные аксессуары, отказавшись от фаты или тиары.

Марина Огилви

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Дочь английской принцессы Александры Кентской Марина Огилви объявила о своей беременности в 1989 году, а в следующем году сыграла необычную свадьбу с фотографом Полом Моваттом. Тогда 23-летняя девушка нарядила черное бархатное платье, прикрывавшее ее 5-месячный животик. Платье миди она соединила с красным жакетом-болеро, украшенным золотыми колокольчиками, шляпой с широкими полями, прозрачными колготками и черными туфлями.

Принцесса Анна

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Выбрав традиционное свадебное платье для своего первого брака с капитаном Марком Филлипсом, принцесса Анна намеренно надела более современный наряд, когда выходила замуж за своего второго мужа сэра Тимоти Лоуренса в 1992 году.

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Королевская принцесса сбежала в Шотландию, где церковь не возражала против повторного брака разведенных людей. На найденных фотографиях видно, что она выбрала платье цвета слоновой кости длиной до колена с пальто в тон и черными туфлями.

Королева Камила

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Когда королева Камила вышла замуж за короля Чарльза в 2005 году, она хотела убедиться, что свадебное платье было отражением того факта, что они оба были разведены. На своей гражданской церемонии в Виндзорской ратуше Камила надела белое платье, а затем переоделась в голубое шелковое платье от Робинзона Валентина, вышитое вручную золотыми нитями для своего религиозного благословения.

Принцесса Шарлин

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Принцесса Монако Шарлин вышла замуж принца Альбера II 1 июля 2011 года, а на следующий день состоялась религиозная церемония. В общем, на трехдневных торжествах она продемонстрировала три наряда, но это был ее первый свадебный выход в шифоновом комплекте от Karl Lagerfeld, который привлек внимание всех. Отказавшись от классического белого цвета, который носят большинство невест, бывшая олимпийская спортсменка поразила аквамариновым ансамблем, включая топ без бретелей, широкие брюки и пиджак с кружевной отделкой в тон.

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Принцесса Беатрис

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

В день своей свадьбы принцесса Беатрис появилась в платье своей бабушки Елизаветы II. С помощью доверенных портних покойной королевы она сделала несколько изменений, чтобы дать платью новое дыхание, когда выходила замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в 2020 году, в частности добавила рукава-буфы. Но более короткая длина и тот факт, что она не имела индивидуальных скрытых значений, были уходом от традиции.

Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

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