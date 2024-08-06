Принцессы-бунтарки. Как выглядели свадебные платья королевских особ, бросивших вызов традициям

Еще со времен английской королевы Виктории было принято надевать белое свадебное платье, однако такие прогрессивные бунтарки как принцесса Монако Шарлин и королева Великобритании Камила решили идти в одну ногу со временем. Говорят, что существуют определенные правила и нормы, которые должны соблюдать королевские особы, прежде чем согласовать дизайн свадебного наряда.

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В их перечень входит белый цвет, консервативное декольте, длинные рукава, прикрывающие плечи. Однако королевские невесты готовы были бросить вызов традициям, пишет HELLO.

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения не только отказалась от традиционной фаты, чтобы продемонстрировать свой шрам во время свадебной церемонии с Джеком Бруксбенко, но и она также надела необычное для монархов второе свадебное платье от американского дизайнера Зака ​​Позена.

Розовый оттенок был вдохновлен красотой Виндзорского замка и румянцем английской розы. По мотивам прекрасного платья Грейс Келли в фильме 1955 "Поймать вора", дочь Сары Фергюсон вышла в светлом платье со структурированным лифом и накидкой, а также скромными длинными рукавами.

Принцесса Монако Стефания

Дочь принцессы Грейс и принца Монако Ренье III, принцесса Стефани, вышла замуж за своего бывшего мужа Даниэля Дюкре в 1995 году в бунтарском коротком платье. Стефани, у которой с Дэниелом уже было двое детей, выбрала для церемонии кружевное мини-платье с декольте и прозрачными рукавами. Она надела минимальные аксессуары, отказавшись от фаты или тиары.

Марина Огилви

Дочь английской принцессы Александры Кентской Марина Огилви объявила о своей беременности в 1989 году, а в следующем году сыграла необычную свадьбу с фотографом Полом Моваттом. Тогда 23-летняя девушка нарядила черное бархатное платье, прикрывавшее ее 5-месячный животик. Платье миди она соединила с красным жакетом-болеро, украшенным золотыми колокольчиками, шляпой с широкими полями, прозрачными колготками и черными туфлями.

Принцесса Анна

Выбрав традиционное свадебное платье для своего первого брака с капитаном Марком Филлипсом, принцесса Анна намеренно надела более современный наряд, когда выходила замуж за своего второго мужа сэра Тимоти Лоуренса в 1992 году.

Королевская принцесса сбежала в Шотландию, где церковь не возражала против повторного брака разведенных людей. На найденных фотографиях видно, что она выбрала платье цвета слоновой кости длиной до колена с пальто в тон и черными туфлями.

Королева Камила

Когда королева Камила вышла замуж за короля Чарльза в 2005 году, она хотела убедиться, что свадебное платье было отражением того факта, что они оба были разведены. На своей гражданской церемонии в Виндзорской ратуше Камила надела белое платье, а затем переоделась в голубое шелковое платье от Робинзона Валентина, вышитое вручную золотыми нитями для своего религиозного благословения.

Принцесса Шарлин

Принцесса Монако Шарлин вышла замуж принца Альбера II 1 июля 2011 года, а на следующий день состоялась религиозная церемония. В общем, на трехдневных торжествах она продемонстрировала три наряда, но это был ее первый свадебный выход в шифоновом комплекте от Karl Lagerfeld, который привлек внимание всех. Отказавшись от классического белого цвета, который носят большинство невест, бывшая олимпийская спортсменка поразила аквамариновым ансамблем, включая топ без бретелей, широкие брюки и пиджак с кружевной отделкой в тон.

Принцесса Беатрис

В день своей свадьбы принцесса Беатрис появилась в платье своей бабушки Елизаветы II. С помощью доверенных портних покойной королевы она сделала несколько изменений, чтобы дать платью новое дыхание, когда выходила замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в 2020 году, в частности добавила рукава-буфы. Но более короткая длина и тот факт, что она не имела индивидуальных скрытых значений, были уходом от традиции.

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