Приносят больше вреда: известные бьюти-лайфхаки, не имеющие эффекта

В мире красоты постоянно появляются новые советы и лайфхаки по уходу за лицом. Некоторые из них действительно могут быть полезными, но другие в лучшем случае просто не дадут никакого результата.

Многие популярные бьюти-лайфхаки на самом деле вредны и могут негативно повлиять на состояние кожи. Главный научный сотрудник Absolute Collagen доктор Дэйв Рейли рассказал о некоторых из них.

Чайные ложки

Иногда в сети можно встретить лайфхак, суть которого состоит в том, что нужно приложить холодные чайные ложки к глазам, чтобы снизить отечность и уменьшить темные круги под глазами. Однако доктор Рэйли не рекомендует так делать.

Действительно, вы можете увидеть небольшой результат, но он будет кратковременным. Кроме того, сильный холод отрицательно влияет на нежную кожу вокруг глаз и может вызвать раздражение.

Если вы хотите справиться с отеками, то лучше используйте специальный питательный крем для век.

Сахарные скрабы

Некоторые люди с целью экономии делают сахарные скрабы своими руками путем смешивания сахара с кокосовым маслом или вазелином. Однако эксперты не рекомендуют так поступать, ведь вы можете очень легко травмировать кожу.

Если вам попадуться слишком крупные или острые крупинки сахара, вы можете вызвать микроразрывы кожи, что может привести к раздражению и появлению угрей.

Лучше выбирайте продукты на основе кислот, чтобы эффективно, но мягко отшелушивать кожу.

Зубная паста

Когда-то в сети появился лайфхак, заявляющий, что зубная паста может минимизировать воспаление, снять красноту и подсушить кожу, поэтому если нанести ее точечно на прыщи, то можно избавиться от них быстрее.

Однако доктор Рейли заметил, что зубная паста содержит такие ингредиенты, как перекись водорода, сода, поверхностно-активные вещества и спирт. Они могут спровоцировать сухость, покраснение и шелушение кожи.

Лимонный сок

Лимонный сок имеет в сети репутацию ингредиента, который может осветлить кожу и выровнять ее тон. Люди часто наносят его прямо на лицо или делают из него маску.

Однако хотя лимонный сок и содержит в себе много витамина С, он также обладает высокой кислотностью и может нарушить рН-баланс кожи. Это может вызвать раздражение и сухость, а также может повредить кожный барьер.

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