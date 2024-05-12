Три ошибки в макияже делают вас старше: как исправить

Все мы стремимся сохранить молодость и красоту как можно дольше. И макияж может стать нашим верным союзником в этом деле.

Однако, важно знать, как правильно использовать косметику, чтобы не прибавить себе возраста. Инфлюэнсерка и гуру красоты simply.shira поделилась в TikTok типичными ошибками в макияже, которых следует избегать.

Коричневые тени

Большинство женщин наносят темно-коричневые тени прямо на складку глаза, чем отягощают свой взгляд. Лучше использовать более светлые цвета и наносить тени пушистой кисточкой чуть выше складки верхнего века. Это моментально увеличит ваши глаза почти вдвое.

Черная подводка

Черный цвет, хотя и является классическим, значительно прибавляет возраста и подчеркивает морщины, особенно если вы рисуете очень толстые стрелки. Попробуйте использовать коричневую подводку, чтобы выглядеть свежее и натуральнее.

Румяна

Если вы наносите румяна слишком низко, то визуально тянете свое лицо вниз. Чтобы не прибавить себе возраст, подчеркните цветом только верхнюю часть яблок щек.

Контуринг

Вместо того чтобы углублять впадины на своем лице, используйте контуринг для того, чтобы сделать мгновенный визуальный лифтинг. Для этого просто точечно нанесите бронзер полукругом, как показано на фото, и разтушуйте.

Помада

Не используйте бледные помады, а лучше выберите более яркие цвета. Также выбирайте увлажняющие текстуры, чтобы выглядеть более свежо и молодо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие моменты следует учитывать, чтобы сделать идеальный летний макияж.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.