Прически, которые добавят вам 10 лет: топ неудачных вариантов для женщин 40+

Просматривая старые фото звезд, многие удивляются, почему люди одного возраста раньше выглядели значительно старше, чем сегодня. Причина часто кроется не в возрастных изменениях, а в прическах и стиле укладки. Устаревшие формы, жесткие линии и отсутствие движения в волосах способны визуально добавить несколько лет.

Видео дня

Волосы играют ключевую роль в восприятии внешности, ведь неправильная стрижка может подчеркнуть усталость лица или потерю объема. В то же время удачно подобранная форма освежает образ и делает его более современным. Именно поэтому стилисты поделились советами, какие прически работают против вас.

Тяжелые многослойные стрижки

Чрезмерно выраженные, "перенасыщенные" слои часто создают рваную и устаревшую форму. Особенно это заметно, когда основной объем сосредоточен на макушке или кончиках. Вместо легкости такая стрижка может сделать волосы визуально тоньше и сложнее в укладке. В итоге образ выглядит менее ухоженным и более тяжелым. Для женщин 40+ это нередко означает дополнительные годы к внешности.

Длинные волосы с четким центральным пробором

Длина сама по себе не является проблемой, однако строгий пробор по центру может сыграть не на пользу. Он визуально "тянет" лицо вниз и подчеркивает зоны, где волосы с возрастом становятся тоньше. Без прикорневого объема или прядей, обрамляющих лицо, прическа выглядит плоской и слишком строгой. Такой вариант часто добавляет серьезности и усталости. В результате образ кажется более тяжелым, чем есть на самом деле.

Контрастное, "полосатое" мелирование

Грубые, резко очерченные светлые пряди давно потеряли актуальность. Особенно если они начинаются от самого корня и сильно контрастируют с основным цветом. Такое окрашивание создает четкие линии, которые акцентируют на сухости волос и неровной текстуре. Вместо освежения лица оно часто выглядит как стилистический "привет" из прошлого. Для женщин после 40 это может подчеркнуть возрастные изменения.

Короткие стрижки без текстуры

Короткие волосы могут быть элегантными и современными, но только при условии правильной формы. Если стрижка слишком ровная и лишена слоев, она выглядит жесткой. Отсутствие движения делает прическу "застывшей" и подчеркивает черты лица вместо того, чтобы смягчать их. Такие варианты часто ассоциируются с прошлыми десятилетиями. В итоге образ теряет легкость и свежесть.

Густая прямая челка

Ровная, тяжелая челка, подстриженная по одной линии, может визуально утяжелять верхнюю часть лица. Она акцентирует на лбу и мелких морщинах вместо того, чтобы маскировать их. Кроме того, такая форма оставляет мало пространства для экспериментов с укладкой. Часто она выглядит слишком геометрично и устарело. Более легкие и воздушные варианты челок обычно выглядят значительно моложе.

OBOZ.UA предлагает узнать об устаревших прическах, от которых надо отказываться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.