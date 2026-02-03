Тренды изменились: какие прически стали устаревшими в 2026 году

Каждый новый год приносит обновления не только в гардеробе, но и в мире красоты. То, что еще вчера считалось ультрамодным, сегодня может выглядеть перегружено или искусственно. В 2025 году в тренде были смелые, четкие и отполированные образы, однако 2026-й задает совсем другое настроение.

Стилисты все чаще говорят об усталости от сложных причесок и агрессивных техник. На первый план выходит индивидуальность, комфорт и здоровье волос. Именно поэтому многие привычные образы постепенно уходят в прошлое.

Гладкие и "прилизанные" прически уступают объемам

Идеально прямые, выпрямленные до блеска волосы годами оставались символом опрятности и стиля. Однако в 2026 году чрезмерная гладкость уже не считается актуальной. Постоянное использование высоких температур и химических процедур вредит структуре волос, и это становится все более очевидным.

Зато в тренде – живой объем, легкая небрежность и эффект естественной подвижности. Популярность приобретают воздушные укладки, мягкие волны и "будто без усилий" созданные образы. Даже классический брашинг теперь выполняется на минимальном нагреве с акцентом на текстуру, а не на идеальную гладкость.

Сложные цвета

Яркие неоновые оттенки, холодный платиновый блонд и цвета, требующие постоянной коррекции, в 2026 году теряют позиции. Причина проста – они требуют слишком много времени, ресурсов и вредят волосам.

В моде мягкие, естественные оттенки, которые красиво смотрятся даже по мере вымывания. Все чаще люди выбирают цвета, близкие к натуральным, или вообще отказываются от окрашивания. Даже седина больше не воспринимается как недостаток – наоборот, ее все чаще подчеркивают как признак зрелой красоты.

Микрочелка

Ультракороткая челка еще недавно считалась смелым и модным акцентом. Однако в 2026 году она постепенно исчезает из трендов. Основная причина – сложность в уходе и слишком резкий вид, который подходит далеко не всем.

Вместо этого популярность приобретают удлиненные, мягкие варианты – челки-шторки, биркин-челки и легкие, воздушные формы. Они выглядят более естественно, легко адаптируются к различным прическам и не требуют частых коррекций.

Сверхкороткие бобы сменяются более универсальной длиной

Короткие бобы были настоящим хитом 2025 года, но в 2026-м они "отрастают". Актуальной становится длина, которая сохраняет стильность, но дает больше свободы для экспериментов.

Удлиненный боб позволяет делать различные укладки, собирать волосы частично или полностью, не теряя формы. Это практичный и одновременно современный вариант для тех, кто хочет выглядеть модно без жестких ограничений.

Ненатуральные образы – главный антитренд года

Наиболее устаревшей тенденцией 2026 года считается стремление к прическе, которая не соответствует природным данным человека. Волосы, которые не подходят к типу лица, текстуре или образу жизни, больше не впечатляют – они выглядят неестественно.

Новый подход заключается в принятии себя: собственной структуры волос, их цвета и индивидуальных особенностей. Уход, минимализм и здоровый вид становятся важнее эффектности. В 2026 году главный тренд – это волосы, которые гармонично смотрятся именно на вас, а не просто соответствуют модным картинкам.

