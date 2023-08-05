Пора немедленно выбросить! Эти блузы давно вышли из моды и сильно старят. Фото

Блуза – очень женственный и универсальный элемент гардероба. Ее можно одеть как на работу, так и на светское мероприятие, дополнив трендовым низом. Однако некоторые модели уже безнадежно устарели и выглядят неактуально, а особенно неудачные – сильно старят.

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В 2023 году следует выбирать сдержанные, свободные и простые варианты, которые можно стилизовать с юбками, джинсами или брюками. OBOZREVATEL расскажет, какие блузы следует выбросить и забыть о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С рюшами

Первая причина отказаться от рюш – лишние килограммы. Модели с объемным декором визуально прибавляют вес. Кроме этого, рюши очень дешевят образ и делают его пестрым. Существует много блузок с более лаконичным и романтичным дизайном.

Полупрозрачные и с глубокими вырезами

Акцентировать внимание на сексуальности в 2023 году не модно. Соблазнительные блузы могут выглядеть нелепо, когда речь идет об официальном дресс-коде. Особенно, если под ними видно белье. Впрочем, можно выбрать вариант с полупрозрачными рукавами, который будет актуально выглядеть летом.

Яркие цвета и принты

Яркие акценты в образ следует добавлять с помощью небольших акцентов – обуви, сумки, аксессуаров. Принтованная блуза, как из 00-х, прибавит возраст и будет кричать о необходимости во внимании. Предпочтение следует отдать простым геометрическим принтам и базовым цветам.

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