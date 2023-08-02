"Уродливые" туфли таби снова на пике моды: как выглядит тренд для самых смелых. Фото

Впервые туфли "таби" появились на показе моды 80-х у бельгийского дизайнера Мартина Марджиля. Обувь славится своей необычной формой, отделяющей большой палец стопы от других.

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Впрочем, "таби" начали шить в Японии еще в XV веке, а сейчас они снова на пике популярности. Хотя туфли называют "уродливыми" и они вызывают противоречивые суждения из-за их сходства с копытами. OBOZREVATEL рассказывает все, что известно о тренде 2023 года.

Туфли "таби" родом из Японии, но их первоочередной вид был совсем другой. Сначала так называли носки, отделявшие большой палец. Раздвоенные чулки оставались основой гардероба японцев сотни лет.

В начале XX века к традиционным носкам стали крепить резиновую подошву. Эта обувь была предназначена для строителей, фермеров и других представителей рабочего класса, которые могли босиком травмироваться.

Впрочем, не японцы сделали "таби" популярными на весь мир. Бельгийский дизайнер Мартин Маржел, вдохновившись визитом в Токио, решил добавить туфли в свой показ весна-лето 1988 года. Показ проходил в Париже.

Сегодня в регулярных коллекциях бренда "Maison Margiela" по-прежнему присутствуют туфли. Команда модельеров превращает в "таби" все виды обуви. Последние несколько лет раздвоенный носок получили лоферы, кроссовки, кеды и домашние тапочки.

Обувь с раздвоенным носком появилась у других брендов и даже в масс-маркете. Несколько лет назад Balenciaga в сотрудничестве с итальянским брендом Vibram выпустила "таби" на каблуке, разделив все пять пальцев. Nike периодически выпускает гибридную модель Air Rift. Регулярно экспериментирует с формами японский Suicoke. Интересные пары в ярких цветах создает бренд ILYSM.

Обувь "таби" не теряет своего авангардного потенциала, именно этими туфлями можно сделать любой образ ярким. Иностранные звезды все чаще выбирают экстравагантные модели.

Актриса Зендая надела балетки Maison Margiela с черными костюмными брюками и длинной туникой с разрезом сбоку. Дуа Липа одевала их под белую классическую рубашку и прямые джинсы, а Cardi B добавила "таби" в повседневный образ с порванными джинсами и белым корсетом.

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